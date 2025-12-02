Navidad de cuento en el País Cátaro, entre Carcasona, Narbona y sus mercados más bellos

martes 02 de diciembre de 2025 , 09:30h

Desde los mercados navideños de Alaigne, Bram, Camplong-d’Aude, Paziols, La Force o Saint-Marcel-sur-Aude hasta las grandes citas de Carcasona y Narbona, la región francesa del Aude ofrece un ambiente festivo único. A ello se suman experiencias tan singulares como el Campo de Luciérnagas o el Belén luminoso más grande de Francia, en Saint André La Tuilerie. Entre callejuelas medievales, decoraciones artesanales y un fuerte espíritu comunitario, el País Cátaro es el destino para vivir una Navidad de cuento.

Los mercados navideños del Aude: artesanía, sabores y ambiente festivo

Los mercados del Aude destacan por combinar tradición, ocio familiar y consumo responsable. En ellos se puede encontrar productos artesanales, gastronomía local (vino caliente, dulces y especialidades regionales), animaciones infantiles, espectáculos y numerosas actividades.

Carcasona y Narbona albergan los mercados más grandes del departamento, pero cada localidad aporta su propio encanto: casetas de madera, talleres creativos, iluminaciones, pistas de hielo y la visita de Papá Noel, junto con una fuerte implicación de productores, artesanos y asociaciones locales.

Carcasona: un mes de magia

Con una programación que une patrimonio, cultura, gastronomía y tecnología, Carcasona reafirma su posición como uno de los destinos navideños más importantes del sur de Francia. Así, del 3 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, Carcasona vuelve a transformarse para celebrar uno de los eventos más esperados del año: la “Magie de Noël”. Durante estas fiestas, la Place Carnot será uno de los epicentros festivos y contará con una gran pista de hielo, mercado navideño y chalets gastronómicos. El Square Gambetta se convertirá en un jardín encantado con autómatas, iluminación y creadores locales. Por su parte, la Cité Médiévale, Patrimonio Mundial de la UNESCO, acogerá el espectacular videomapping que narra en forma de cuento, “La increíble historia de Carcasona”, que transportará a los visitantes por la historia de la ciudad con música, proyecciones y efectos visuales.

Entre las principales novedades del año destacan los espacios de realidad virtual, curling navideño y un innovador “rooftop de altitud” ubicado en la Place Général de Gaulle. Los circuitos de karting y coches eléctricos en las Halles Prosper Montagn, la tradicional Marcha de Antorchas prevista para el 6 de diciembre, en homenaje a San Nicolás y a beneficio del Téléthon, o el campamento medieval y mercado histórico son otros de los atractivos esta Navidad.

Narbona se transforma en la Ciudad de Papá Noel

Cada tarde, a partir de las 18.30 h, Narbona se ilumina para dar la bienvenida a sus Fééries de Noël, que transforman por completo la ciudad y la convierten en el lugar de Papá Noel, con espectáculos, música, gastronomía y actividades para toda la familia. Este año, el reno —compañero inseparable de Papá Noel— se convierte en el símbolo de las festividades.

Entre las numerosas propuestas destacan la Promenade des Barques, el mercado navideño con artesanía, figuritas provenzales, vinos calientes, productos locales y chalets de restauración (11.00–21.00 h; hasta 23.00 h restauración); la pista de hielo ubicada en el corazón de la plaza (3 € / 45 min); la Feria Cours Mirabeau, con atracciones, juegos, un árbol mágico y una noria de Navidad; y el Palacio del Juego situado en el Palacio de los Arzobispos. Se trata de un espacio familiar de acceso libre que invita a las familias a jugar juntos.

La ciudad monumental ofrecerá otros espectáculos de cuento como el Espectáculo de Luz y Sonido, gratuito que se representa cada día (18.30, 19.00, 19.30 y 20.00 h) en la Place del Hôtel de Ville. Titulado “La fabulosa aventura de los Grandes Almacenes”, ilumina el edificio Aux Dames de France con un videomapping, animación y escenografías Art Nouveau. Un espectáculo de Christian Salès, con texto de Michel Piquemal.

Otros espacios mágicos son la Escapada en el Claustro, donde se encuentra el belén iluminado en la catedral Saint Justo y Saint Pastor (acceso libre). La magia de los autómatas es uno de los espacios que no te puedes perder, con los escaparates animados en el Pont-des-Marchands. Y, por supuesto, no te puedes ir sin antes visitar el Estudio de Papá Noel, donde puedes fotografiarte con Papá Noel en el Palacio de los Arzobispos o dejar tu carta de deseos en el buzón para cartas hasta el 20 de diciembre. La respuesta está garantizada.

La propuesta más cultural de la Navidad es la exposición “La Moda en su esplendor. Trajes de prestigio desde el Renacimiento al siglo XIX” que se puede visitar hasta el 22 de febrero de 2026 en la capilla Saint-Martial de Narbona.

El belén luminoso más grande de Francia

Otra de las propuestas originales de la Navidad y que puedes visitar hasta el 2 de febrero, en Saint André La Tuilerie es el belén ecológico y luminoso más grande del país. Sus tres características principales son la solidaridad, el 10% de los ingresos se destinan a entidades sin ánimo de lucro; el respeto ambiental, cuenta con figuras alimentadas con energía renovable y sin emisiones de CO₂ que funcionan como espantapájaros luminosos para proteger los cultivos de jabalíes; y el homenaje a la vida en el campo y a los artesanos del Aude. Una experiencia que combina arte, tradición y compromiso.

El espectáculo poético del Campo de Luciérnagas

Al caer la tarde, 1.500 faroles solares se encienden uno a uno en el Campo de Luciérnagas de Piousse, creando un paisaje mágico y contemplativo. Una experiencia única para disfrutar de la noche navideña en plena naturaleza audense.