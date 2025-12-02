16 estaciones de esquí del Pirineo francés abrirán en el puente de la Inmaculada

Familias, freeriders, snowboarders y amantes del termalismo y de los pueblos con encanto encuentran en las estaciones del Pirineo francés la mejor nieve y los mejores precios para estrenar la temporada el puente de la Inmaculada. Ofertas como las del grupo N’PY permiten esquiar los tres días a partir de 180 euros. La reserva incluye tres noches en apartamento y tres días de forfait en las estaciones de Piau Engaly, Luz Ardiden, Cauterets, Gourette y La Pierre Saint Martin; y desde 210 euros en Peyragudes y Grand Tourmalet.

El Pirineo francés arranca la temporada con muy buenas condiciones de nieve, lo que permitirá la apertura de por lo menos 16 estaciones de esquí durante el puente de la Inmaculada. En el Pirineo Oriental abrirán Font-Romeu/Pyrénées 2000, Les Angles y Porté-Puymorens, a falta de confirmar la apertura de Cambre d’Aze y Formiguères. En Pirineos Bearneses está previsto que estrenen la temporada, La Pierre Saint-Martin y Gourette. En Altos Pirineos abrirán Cauterets, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz Ardiden, Peyragudes, Piau-Engaly y Saint-Lary. Le Mourtis y Luchon-Superbagnères en La Alta Garona; y Ax 3 Domaines y Beille en el Ariège.

Un estreno de temporada por todo lo alto

Esquí alpino y grandes áreas de aprendizaje, snowparks y actividades más allá del esquí, termalismo y pueblos con encanto. Las estaciones de esquí del Pirineo francés ofrecen grandes planes para disfrutar del puente de la Inmaculada por todo lo alto. Las estaciones de Luz Ardiden, Les Angles y Font-Romeu ofrecen esquí alpino y zonas de aprendizaje, con amplios servicios para las familias. Por su parte, Piau-Engaly y Grand Tourmalet son los templos de los freeriders ya que cuentan con grandes desniveles con perfectas condiciones de nieve debido a su altitud.

Los amantes del Snow encuentran en Cauterets la estación perfecta, con su snowpark, así como actividades alternativas como las pistas de trineo, rutas con raquetas y actividades nocturnas en el que es el primer gran encuentro de la temporada con la nieve. Y para los que buscan termalismo y pueblos con encanto, Cauterets y Les Angles resultan las estaciones de esquí ideales. El pasado termal de Cauterets se pone de relieve en Les Bains du Rocher y en las Termas de Ax-Les-Thermes que esta temporada estrenan las minicuras "Aqua" de 3 a 6 días, con tres modalidades: Aqua Boost (vitalidad y energía), Aqua Respire (bienestar respiratorio) y Aqua Détox (purificación y desintoxicación); mientras que Les Angles cuenta con Ángleo. Ambos destinos ofrecen numerosas ofertas más allá del esquí y mercados navideños.

Forfaits desde 43 euros

Más allá de las ofertas para esquiar los tres días seguidos, las estaciones de esquí del Pirineo francés también ofrecen forfaits a buen precio. Luz Ardiden y Cauterets (Cirque du Lys) son las estaciones de esquí abiertas durante el puente de la Inmaculada con el mejor precio del forfait, 43 euros / día. Luz Ardiden es ideal para las familias y cuenta con opciones de precios reducidos con la tarjeta “No Souci”; mientras que Cauterets ofrece mucha nieve y una oferta combinada con zona nórdica y balneario. La estación de altura de Piau-Engaly ofrece el forfait por 44 euros / día y cuenta con grandes condiciones de nieve y múltiples opciones para esquiadores expertos.

Por su parte, la estación pueblo de Les Angles (46,50 euros / día) es preciosa y muy cerca de casa, al igual que su compañera, Font-Romeu / Pyrénées 2000 (≈47–48 euros / día) es una estación con mucho sol que ofrece importantes promociones de apertura. Peyragudes ofrece un forfait dinámico, cuyo precio varía según zonas esquiades. El precio del forfait normal es de 49,50 euros / día, aunque ofrece descuentos de hasta el 40% en tarifes de un día. Por 53 y 54 euros / día, respectivamente, puedes disfrutar de grandes estaciones como Grand Tourmalet / La Mongie – Barèges y Saint-Lary Soulan puedes disfrutar de estos grandes dominios con más de 100 km de pistas y excelentes servicios.