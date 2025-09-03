Costa Feira se afianza como el festival boutique de referencia en Galicia

miércoles 03 de septiembre de 2025 , 10:14h

Costa Feira cierra su tercera edición afianzándose como el festival boutique de referencia en Galicia. Superando, de nuevo, los más de 50.000 asistentes. Costa Feira se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del panorama nacional, convirtiéndose en un referente de la música, la cultura y el ocio en Galicia y España.

En esta edición han pasado artistas de la talla SEBASTIAN YATRA, con su fusión de baladas románticas, pop latino y reggaetón, LEIVA presentó su Tour Gigante 2025, MANUEL CARRASCO pasó por tierras gallegas con su Tour Salvaje. El colombiano CAMILO también formó parte de esta selecta tercera edición.

A todos estos conciertos hay que sumarles los de GUITARRICADELAFUENTE, CAFÉ QUIJANO presentando su nuevo disco "Miami 1990” y LOS SECRETOS con un concierto lleno de canciones por las que no pasan los años.

Además, el escenario BULLA ha tomado más protagonismo, con los conciertos y sesiones de DON PATRICIO, GORDO, JUAN MAGÁN y 2MANYDJS y sus AFTER PARTIES con dj´s como ANTHONY GODFATHER, MICHAELBM, MARK DELUXE y GIA (ANA MATAMOROS) entre muchos otros.

El impacto económico y social de Costa Feira en Sanxenxo es notable. En su tercera edición ha activado más de 300 puestos de trabajo durante los tres meses que dura la organización y celebración del festival. Su efecto positivo se extiende a sectores clave como la hostelería, el turismo y el comercio local.

Costa feira sigue avanzando hacia un modelo sostenible, para convertirse en uno de los primeros festivales del mundo 100% ecológicos a nivel energético mediante mejoras constantes en sus instalaciones y operaciones. A lo largo de este 2025/2026 se llevarán a cabo mejoras notables en el recinto para llegar a estos objetivos en la próxima edición.

¡NOS VEMOS EN 2026!