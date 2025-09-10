Reabre el hotel Iberostar Selection Fuerteventura Palace tras su transformación

miércoles 10 de septiembre de 2025 , 08:44h

Iberostar Hotels & Resorts anuncia la reapertura de Iberostar Selection Fuerteventura Palace, hotel de cinco estrellas situado frente a la playa de Jandía, tras una profunda transformación. El compromiso de la cadena con las Islas Canarias se consolida a través de la apuesta por la calidad, la innovación en la experiencia de huésped y el impulso de un modelo de turismo responsable.

Inspirado por la esencia tranquila de la isla, Iberostar Selection Fuerteventura Palace se convierte en un refugio para disfrutar de una experiencia de calma, bienestar y conexión con el entorno natural de Fuerteventura. El hotel ofrece 437 amplias y cómodas habitaciones que han sido totalmente renovadas con diseños y texturas inspiradas en los tonos verdes y terracotas de la flora, fauna y paisajes del interior de la isla, como la montaña de Tindaya, y azules propias del océano Atlántico.

“Estamos especialmente orgullosos de este proyecto de transformación, que demuestra nuestra apuesta por Canarias como destino de referencia para los viajeros europeos. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo experiencias de calidad y personalizadas para nuestros huéspedes, mientras generamos valor para nuestros empleados, colaboradores y la comunidad local”, explica Finn Ackermann, Chief Commercial Officer Iberostar Hotels & Resorts.

El hotel dispone de cuatro piscinas, gimnasio, Spa Sensations y una variada propuesta gastronómica que incluye tres restaurantes y tres bares. Entre las novedades, se encuentra un Star Café abierto 24h; el nuevo Lobby Bar Sansofí con terraza exterior; el restaurante alMar, que presenta un concepto de restaurante de playa con una selección de platos locales y vistas a la playa de Jandía, y la ampliación del restaurante Teppanyaki Tsukiji con una nueva carta. Además, los huéspedes que optan por Star Prestige, tienen acceso a un nuevo espacio pensado para desconectar por completo, con un solarium, lounge y piscina exclusivos.

Como resultado de esta renovación, el establecimiento propone una estancia premium propia de la categoría Selection de Iberostar, dirigida a huéspedes que viajan en pareja o familia y que buscan una experiencia de descanso y desconexión en un entorno privilegiado.

El hotel refuerza su vinculación con Fuerteventura y enfatiza la esencia de lo local a través de una selección de experiencias en sus instalaciones y alrededores que invitan a reconectar y vivir la isla con calma. El aloe vera actúa como hilo conductor de la estancia y se convierte en protagonista de talleres con productos locales o en tratamientos de bienestar ofrecidos en el hotel.

Compromiso con las personas y el entorno

Iberostar Selection Fuerteventura Palace avanza en la aplicación del movimiento Iberostar Wave of Change, la hoja de ruta de la compañía para promover un modelo de turismo responsable que cuida de las personas y del entorno. Así, la cadena hotelera prevé emplear a más de 300 personas en este hotel, ofreciéndoles un amplio abanico de beneficios que atienden a su bienestar integral.

En línea con el objetivo global de Iberostar de abastecer el 100% de su pescado y marisco de fuentes responsables, el hotel colabora estrechamente con proveedores de confianza para alcanzar este compromiso. Además, ha modernizado sus instalaciones para lograr una gestión energética más eficiente, operando con electricidad 100% renovable para reducir su huella de carbono y respaldar así el objetivo de la compañía de alcanzar la neutralidad de carbono en 2030.

Los esfuerzos en sostenibilidad comprenden también la economía circular, con iniciativas que incluyen un proyecto piloto de gestión de residuos orgánicos en colaboración con una planta local de compostaje, la continuidad de su equipo especializado 3R (Reciclaje, Reducción y Reutilización) encargado de gestionar, medir y analizar los residuos, y el uso de tecnología con inteligencia artificial para minimizar el desperdicio de alimentos orgánicos. El hotel participa también en un programa de gestión textil, dando una segunda vida a uniformes y tejidos en desuso.