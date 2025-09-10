El Grupo RosaNegra abre su segunda marca en España, Mamazzita

Mamazzita, la nueva propuesta del grupo RosaNegra que abrirá sus puertas en Madrid el 25 de septiembre. Con esta apertura, el grupo ya suma dos establecimientos en la ciudad, Chambao y Mamazzita.

Este nuevo espacio se suma a la estrategia del grupo de "crear destino", consolidando una zona gastronómica diversa y atractiva en la capital

Después de Chambao, restaurante perteneciente al grupo RosaNegra, prestigioso grupo mexicano con más de 30 restaurantes y 12 marcas en su país de origen, acaba de anunciar la apertura de Mamazzita, su segunda marca en España. El nuevo concepto abrirá sus puertas el 25 de septiembre en Paseo de la Castellana 4, en una ubicación privilegiada junto a Chambao.

Mamazzita representa el alma de México en Madrid: un concepto de Mexican Soul Mixology que combina coctelería de autor, gastronomía auténtica y un ambiente vibrante. Inspirados en las raíces culturales de México, sus cócteles se elaboran con ingredientes premium y técnicas que rinden homenaje a las mujeres sabias, mujeres que han sido fundamentales en la historia de México.

Cada destilado e ingrediente ha sido seleccionado cuidadosamente para honrar ese legado. Los tequilas provienen de Jalisco, corazón de la tierra del tequila; los mezcales se elaboran en Oaxaca, cuna del agave; y las frutas y hierbas se cultivan en diferentes regiones de México siguiendo tradiciones ancestrales.

La propuesta se completa con una carta breve pero representativa de la cocina mexicana, desde antojitos para compartir hasta tacos gourmet, tostadas de atún y ceviches frescos elaborados con ingredientes de primera calidad y sabores que celebran la riqueza culinaria de México.

Uno de los grandes atractivos de Mamazzita será su terraza exclusiva, una de las pocas en esta zona de Castellana, que convertirá el espacio en un nuevo punto de encuentro para quienes buscan una experiencia cosmopolita y diferente en Madrid.

La estrategia de expansión internacional del grupo comenzó en 2022 con la inauguración de Chambao, el fashion grill steakhouse situado en Paseo de la Castellana 4, justo al lado de este nuevo concepto. Con Mamazzita, Grupo RosaNegra persiste en su objetivo de crear destino: un concepto que busca desarrollar una auténtica zona RosaNegra en Madrid, donde converjan distintas propuestas gastronómicas para todos los gustos.

En menos de tres años, Chambao se ha consolidado como un restaurante de referencia en Madrid, demostrando la aceptación del mercado español a los conceptos del grupo. Con la llegada de Mamazzita, RosaNegra refuerza su presencia en España y confirma su apuesta por el país como uno de los puntos clave para su crecimiento internacional, con nuevas aperturas previstas en diferentes ubicaciones.