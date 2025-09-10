Ferragamo lanza la nueva línea de mocasines de mujer PF25

Para esta temporada de transición, donde el verano se funde con los primeros aires otoñales, Ferragamo presenta dos diseños que reinventan el clásico mocasín y lo convierten en un imprescindible del vestidor femenino.

El primer modelo destaca por su piel con grabado efecto cocodrilo, disponible en marrón oscuro y blanco mascarpone, tonalidades que evocan la sofisticación urbana. Su tacón ancho y la silueta trapezoidal aseguran una pisada estable y cómoda, perfecta para los días de regreso a la ciudad. La hebilla dorada con la emblemática “F” de Ferragamo actúa como una firma discreta pero inconfundible, reflejando el sello de la maison en sus últimas colecciones. Este diseño combina elegancia y atrevimiento, convirtiéndose en la pieza clave para estilismos que oscilan entre lo profesional y lo casual chic.

El segundo modelo es una reinterpretación híbrida entre mocasín y zapato de salón, pensado para mujeres que buscan una silueta más refinada sin renunciar al confort. Con punta cuadrada, costura elevada y un estilizado tacón de aguja, se presenta como la opción ideal para looks de día que se transforman sin esfuerzo en estilismos de noche. Su trenzado artesanal en cuero y las hebillas Vara que cruzan el empeine aportan un aire sofisticado y femenino. Disponible en verde musgo, marrón claro y marrón oscuro con acabado efecto cocodrilo, se adapta a múltiples combinaciones, desde tonos neutros hasta paletas más otoñales.

Con estas propuestas, Ferragamo invita a vivir el Pre-Fall 2025 con carácter y estilo, apostando por diseños versátiles que trascienden tendencias efímeras y celebran la artesanía italiana.