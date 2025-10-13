La Valeta, entre las diez mejores ciudades del mundo para 2025 según Condé Nast Traveler

lunes 13 de octubre de 2025 , 09:55h

Valeta, la capital de Malta conquista a los viajeros internacionales y se posiciona como uno de los destinos más cautivadores de Europa. La Valeta ha sido reconocida en los prestigiosos Readers’ Choice Awards 2025 de Condé Nast Traveler, alcanzando el noveno puesto en el ranking de las diez mejores ciudades del mundo. Este galardón, decidido por más de 750.000 votos de lectores de todo el mundo, consolida a la capital maltesa como un destino de referencia que combina patrimonio, modernidad y hospitalidad.

Una joya mediterránea que enamora

El reconocimiento destaca el encanto atemporal de La Valeta, desde sus catedrales barrocas y calles adoquinadas hasta su vibrante vida cultural y vistas al Mediterráneo. El Viceprimer Ministro y Ministro de Turismo, Ian Borg, celebró el premio como un reflejo del valor cultural de la ciudad y del aprecio de los viajeros por su historia y autenticidad.

Por su parte, el CEO de la Autoridad de Turismo de Malta, Carlo Micallef, subrayó que esta distinción consolida a La Valeta dentro del círculo de élite de los destinos globales, impulsando al sector turístico a seguir innovando y mejorando la experiencia del visitante.

Un destino cada vez más accesible

El creciente atractivo internacional de Malta se verá reforzado con la nueva ruta directa de Delta Air Lines entre Nueva York (JFK) y La Valeta, que operará entre junio y octubre de 2026. Esta conexión facilitará la llegada de viajeros norteamericanos, permitiéndoles descubrir de primera mano la riqueza cultural y la hospitalidad maltesa.

Un reconocimiento con impacto global

La inclusión de La Valeta en el top 10 mundial de Condé Nast Traveler refuerza su posición en el panorama turístico internacional y refleja la apuesta del país por un turismo sostenible, de calidad y con identidad cultural. Con una mezcla única de historia, modernidad y calidez mediterránea, La Valeta se consolida como una de las capitales más inspiradoras de Europa y un destino imprescindible para 2025.