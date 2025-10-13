SEGITTUR y TIS2025 se unen para impulsar la innovación turística

lunes 13 de octubre de 2025 , 09:46h

SEGITTUR y TIS - Tourism Innovation Summit han rubricado una colaboración que tiene como objetivo impulsar la innovación y la digitalización del turismo dando visibilidad a los proyectos transformadores del turismo. Así, han unido esfuerzos para ofrecer una visión integral sobre la transformación de los destinos turísticos y algunas de las soluciones tecnológicas que van a contribuir a ello.

Esta alianza cobrará especial protagonismo durante la celebración del TIS2025, que se celebrará del 22 al 24 de octubre en Sevilla, donde los profesionales del sector podrán asistir a diferentes sesiones dedicadas a la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) y el Espacio de Datos de Turismo, dos proyectos enmarcados dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y destinados a impulsar la transformación digital del sector turístico.

El presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez, ha destacado la importancia de este acuerdo con uno de los eventos más reconocidos en el ámbito del turismo y las nuevas tecnologías, ya que va a suponer un altavoz en un punto de encuentro del sector para proyectos clave en la transformación digital del turismo, tanto en el sector público como en el privado.

Para Silvia Avilés, Directora de TIS, “el acuerdo con SEGITTUR refuerza nuestro objetivo de liderar el debate sobre la digitalización y la innovación del turismo. La Plataforma Inteligente de Destinos (PID) es una de las iniciativas más relevantes para transformar nuestros destinos y convertir a España en un líder global en turismo inteligente. De igual modo, la necesidad de generar un espacio de datos común en el que podamos cocrear con el sector es un eje fundamental que forma parte del debate central del TIS y que nos ayudará en la competitividad de nuestra industria en una apuesta común por un turismo más digital, sostenible e innovador”.

La PID y los Espacios de Datos, protagonistas en TIS2025

Gracias a la alianza estratégica entre SEGITTUR y TIS, tanto la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) como el Espacio de Datos de Turismo tendrán una presencia muy destacada en esta edición, consolidando su papel como pilares clave en la transformación digital del sector turístico en España.

La PID, impulsada por SEGITTUR bajo la Secretaría de Estado de Turismo, es una iniciativa fundamental para la activación digital del ecosistema turístico. Su objetivo es conectar de forma inteligente a destinos, empresas, turistas y residentes para hacer frente a los principales desafíos del sector: sostenibilidad, personalización, eficiencia operativa y fortalecimiento del tejido local. Durante el Tourism Innovation Summit, se pondrá en valor cómo esta plataforma va a permitir a los destinos evolucionar desde un enfoque reactivo hacia un modelo proactivo, resiliente y basado en datos, favoreciendo un turismo más sostenible y adaptado a las necesidades reales del viajero.

Por su parte, el Espacio de Datos de Turismo, también gestionado por SEGITTUR, será otro de los grandes protagonistas en la nueva edición de TIS. Este proyecto está creando una infraestructura robusta para el intercambio de datos turísticos entre destinos, facilitando la toma de decisiones informadas, el diseño de políticas públicas más eficientes y una experiencia más personalizada para el visitante. El Espacio de Datos será crucial para mejorar la gestión del turismo a nivel local, ya que permitirá que los destinos cuenten con datos en tiempo real para abordar de forma más eficaz desafíos como la sobrecarga turística, la distribución de flujos turísticos y la mejora de la competitividad en un mercado cada vez más globalizado.

La colaboración entre SEGITTUR y TIS - Tourism Innovation Summit permitirá visibilizar cómo estas iniciativas están revolucionando la gestión de los destinos turísticos, posicionando a España como referente global en innovación, digitalización y sostenibilidad turística.

TIS2025: el epicentro de la innovación turística

La sexta edición de TIS - Tourism Innovation Summit convertirá una vez más a Sevilla en la capital mundial de la innovación turística, reuniendo a más de 8.000 profesionales del sector. Bajo el lema “Innovation in motion, tourism reimagined”, el evento ofrece una visión global sobre cómo la tecnología está revolucionando la industria de los viajes. El congreso Tourism Innovation Global Summit acogerá a más de 400 líderes y ponentes internacionales que compartirán estrategias, casos de éxito y tendencias clave, mientras que, en la zona expositiva, más de 200 firmas tecnológicas presentarán soluciones basadas en inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad, conectividad 5G, realidad aumentada y virtual, entre muchas otras. Además, se abordarán herramientas que promueven un turismo más sostenible, inclusivo, accesible y consciente con el impacto medioambiental.