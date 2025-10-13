Lago Resort Menorca, un destino único en su oferta gastronómica

lunes 13 de octubre de 2025 , 09:53h

Cuando el bullicio del verano se apaga comienza el mejor momento para descubrir Menorca. Situado frente a la marina de Cala’n Bosch, Lago Resort Menorca representa esa idea de las vacaciones después de las vacaciones: días sin reloj, luz dorada sobre el agua y un silencio que suena a descanso.

El resort combina cuatro formas de alojarse con una misma filosofía: disfrutar del lujo de lo esencial, sin estridencias. Suites del Lago 5*, Casas del Lago 5*, Villas del Lago y Bungalows del Lago.

Pero si hay algo que convierte a Lago Resort Menorca en un destino único es su oferta gastronómica, capaz de reunir en un mismo lugar una de las escenas culinarias más completas y diversas del archipiélago.

En Godai, el chef con estrella Michelin Julián Mármol propone una fusión única entre Japón y Menorca. Su menú parte de la pureza del producto local para reinterpretarlo con visión japonesa. El viaje continúa en Kaypa, la casa menorquina del chef Omar Malpartida, que lleva a la mesa los sabores del Perú profundo con el producto de la isla como hilo conductor. Su ceviche clásico, las causas limeñas o los tiraditos de corvina con ají amarillo conviven con piscos y chilcanos elaborados en su propio bar.

Aquarium, con sus dos ubicaciones una en Cala’n Bosch y otra en el puerto de Ciutadella, rinde homenaje a la cocina marinera de toda la vida. Su caldereta, elaborada con una receta familiar de 1962, es un imprescindible para los amantes del buen producto, al igual que su Japotaco de atún, reconocido en GourmeTapa 2024 como una de las mejores tapas del país.

Para quienes buscan alargar el día frente al mar, el Faro de Artrutx ofrece uno de los escenarios más especiales de Menorca. Entre cócteles, cocina mediterránea y música en directo, el faro se convierte al atardecer en un lugar donde el tiempo parece detenerse. Y si la idea es viajar con los sentidos, Thai Garden by Arena Beach propone un recorrido por los aromas del sudeste asiático con platos tradicionales, envueltos en un entorno de palmeras y luz menorquina.

El resultado es un destino gastronómico en sí mismo: 14 restaurantes y bares que recorren el mundo desde la cocina, pero siempre con los pies en la tierra de Menorca.

Más allá de la mesa, Lago Resort Menorca mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad. Produce más del 70% de su energía mediante placas solares, reutiliza el agua para riego y cuenta con certificaciones como Reserva de la Biosfera o Plastic Free Balearics. Cada decisión, desde el diseño hasta la gestión, responde a la idea de disfrutar de la isla cuidándola.

Cuando la temporada alta llega a su fin y las playas recuperan su calma, Lago Resort Menorca se convierte en el refugio perfecto para quienes buscan otro ritmo.

