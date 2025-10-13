Andalucía prevé superar el 77% de ocupación hotelera en el puente de octubre

lunes 13 de octubre de 2025 , 09:48h

Los hoteles de Andalucía superarán el 77% de ocupación en el puente de octubre, con la llegada de más de 1.170 vuelos con 210.000 asientos

Málaga, Sevilla y Córdoba lideran la ocupación turística en Andalucía, mientras más del 80% de los empresarios prevé resultados iguales o mejores que en años anteriores. Los establecimientos hoteleros de Andalucía prevén superar el grado de ocupación del 77,4% en el próximo puente de octubre –del viernes 10 de octubre al domingo 12 de octubre–, una fecha en la que la región recibirá más de 1.170 vuelos con 210.000 asientos.

Así lo señala el informe de previsiones elaborado por la Oficina del Dato de la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía. Málaga, Sevilla y Córdoba destacan con ocupaciones superiores al 81,0%, respectivamente. Para el resto de provincias, se prevén que alcancen más del 70% de ocupación durante la festividad del 12 de octubre, una cifra que previsiblemente aumentará ante las reservas de última hora.

En cuanto a la percepción de los empresarios, el 83,6% de los empresarios andaluces afirman que los resultados serán iguales o mejores a los registrados en el puente del 12 de octubre de años anteriores. En este sentido, el grado de ocupación esperado en los alojamientos rurales de Andalucía será del 43,5%. Por provincias, destacan Cádiz y Jaén ya que se prevé que se ocupen más de la mitad de las plazas ofertadas, alcanzando un 56,2% y 50,2%.

Respecto a las viviendas de uso turístico (VUT), el grado de ocupación esperado para el puente será del 48,3%. En el análisis de las provincias andaluzas, es en Sevilla donde se prevé que se alcancen la ocupación más elevada, un 77,2%, seguida de Córdoba donde se estima que se ocuparan el 72,7% de las plazas de VUT ofertadas.

Por último, sobre los aeropuertos andaluces, Andalucía recibirá un total de 1.173 vuelos, lo que supone un aumento del 5,9% respecto al mismo período del año anterior. Se ofertarán así más de 210.000 asientos, un 6,2% más que en 2024. Destaca la oferta nacional con más de 59.570 plazas, junto a las llegadas del Reino Unido (43.800) y Alemania (15.690).