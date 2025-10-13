GEOX reinventa el calzado femenino con su colección Fall/Winter 2025

La firma italiana GEOX presenta su nueva colección Fall/Winter 2025, una propuesta que combina versatilidad, estilo y confort para acompañar a la mujer actual en cualquier momento del día. La marca apuesta por diseños que trascienden modas pasajeras, con un aire contemporáneo que equilibra funcionalidad y sofisticación.

La colección se articula en tres modelos destacados que marcan tendencia esta temporada:

Botas Camexia

Con un espíritu urbano y atrevido, el botín Camexia se convierte en pieza clave del armario de otoño. Sus tachuelas metálicas doradas aportan un guiño rockero y sofisticado, mientras que su confección en piel y ante, junto a un tacón bajo, garantizan comodidad y estilo en cualquier look de día.

Botas Norize

Pensadas para quienes buscan un calzado versátil, las botas Norize combinan un diseño unisex y funcional con las señas de identidad de GEOX: transpirabilidad e impermeabilidad. Una propuesta que asegura confort y rendimiento, con una estética urbana que se adapta a diferentes estilos.

Mocasines Norize

Los mocasines Norize se consolidan como un básico atemporal con un giro contemporáneo. Su suela de goma, que suma algunos centímetros de altura, y el ribete en contraste sobre el clásico negro, convierten a este modelo en el aliado perfecto para quienes buscan elegancia y comodidad en un mismo zapato.

Con esta colección, GEOX confirma su capacidad para unir moda y tecnología, reafirmando su lugar como una de las marcas de referencia en calzado femenino a nivel internacional.