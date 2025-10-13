Radisson Collection The National Hotel: lujo, golf y bienestar a un paso de Bruselas

A solo 15 minutos del corazón de Bruselas, un nuevo refugio combina elegancia contemporánea, naturaleza y deporte de élite. El Radisson Collection The National Hotel, inaugurado junto al prestigioso The National Golf Brussels, ofrece a sus huéspedes una experiencia única donde el diseño, la sostenibilidad y el bienestar se encuentran en perfecta armonía.

Elegancia y diseño en plena naturaleza

Rodeado de un entorno verde y sereno, el hotel refleja sofisticación discreta y confort. Diseñado por el arquitecto belga Olivier Dwek, sus 150 habitaciones —incluidas 30 suites y 12 junior suites— destacan por el uso de materiales naturales, tonos suaves y acabados cálidos que invitan a la calma. Muchas habitaciones cuentan con terrazas privadas y vistas panorámicas al campo de golf y las colinas circundantes.

El restaurante Stoke Grill House & Brasserie, de Will Erens, ofrece gastronomía de calidad en un ambiente moderno, con bar y terraza exterior, ideal tanto para huéspedes como para visitantes locales.

Sostenibilidad y confort

Bajo la dirección del arquitecto paisajista Bas Smets, el hotel integra sostenibilidad en todos sus espacios. Destaca por ser el primer hotel internacional en Bélgica con sistemas geotérmicos de calefacción y refrigeración, junto a bombas de calor agua-agua de alta eficiencia, reduciendo significativamente las emisiones de CO₂ y garantizando un confort óptimo.

Golf y bienestar de primer nivel

El campo The National Golf Brussels, diseñado por Bruno Steensels, ofrece 18 hoyos y zonas de práctica a pocos pasos del hotel. Además, los huéspedes disfrutan del prestigioso centro David Lloyd Sterrebeek, con piscinas interiores y exteriores, gimnasio completo, clases grupales y pistas de tenis, llevando la experiencia de bienestar a otro nivel.

Eventos y reuniones excepcionales

Con ocho salas de reuniones, incluyendo un salón divisible y un espacio flexible en la azotea con vistas al golf, el hotel puede acoger hasta 380 personas, convirtiéndose en un referente para eventos corporativos, celebraciones privadas y retiros exclusivos.

Ubicación estratégica

Situado al este de Bruselas, el hotel ofrece acceso fácil a la Grand Place, las Galerías Reales Saint-Hubert, el Museo Magritte y numerosos restaurantes, tiendas y espacios culturales. Para quienes buscan tranquilidad, el cercano barrio de Sterrebeek y el Bosque de Soignes ofrecen la paz de la naturaleza sin alejarse de la ciudad.

Un hito para Radisson Hotel Group

La apertura coincide con los 35 años de la sede global de Radisson Hotel Group en Bruselas, consolidando su compromiso con la hospitalidad responsable y las experiencias excepcionales. Como señala Yilmaz Yildirimlar, COO de Managed Hotels Europe: “Este refugio emblemático ejemplifica nuestra visión de hospitalidad contemporánea, donde diseño, servicio y sostenibilidad se unen para ofrecer estancias únicas”.

Radisson Collection The National Hotel, Brussels

Dirección: Du Roy de Blicquylaan 7C - 1933 Wezembeek-Oppem, Bélgica

Teléfono: +32 2 615 19 4

Email: [email protected]

