El Cabaret de los Hombres Perdidos está en el Teatro Maravillas

lunes 08 de septiembre de 2025 , 09:59h

“De aquí saldrás marcado para siempre”

DEL 2 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO MARAVILLAS

Con EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS comienza la temporada de un Teatro Maravillas renovado y con una nueva programación gestionada por Smedia.

Será el próximo 2 de octubre cuando levante el telón este musical adaptado y dirigido por Israel Reyes y protagonizado por Armando Pita, Leo Rivera, Cayetano Fernández y Supremme Deluxe.

EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS se convirtió en un musical de culto desde su estreno en el Teatro du Rond-Point de Paris en 2006.

La historia comienza cuando un joven, perseguido y herido, encuentra refugio en un misterioso cabaret.

Allí lo reciben personajes enigmáticos como el Destino, un tatuador y Lullaby, quienes lo curan y le muestran una nueva forma de entender la vida. Aunque sueña con ser cantante, la propuesta que recibe cambiará surumbo para siempre.

En este espacio de luces, sombras y confesiones, se despliega una historia sobre identidad, deseo, supervivencia y redención. Cada canción es un espejo emocional, que desafía al espectador a mirarse sin máscaras y a jugar su propia partida en este juego vital.

EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS se ha presentado en Argentina, Bélgica, Polonia o Austria, colgando el cartel de “No hay entradas” en cada teatro y siendo galardonado con premios como el Moliere a mejor espectáculo musical y mejor autor o el Premio Hugo al Mejor Musical de la Temporada.

La obra regresa a España diez años después de la primera versión del espectáculo que debutó en el Teatro Canal en 2015 ganando los premios Broadwayworld Spain al mejor musical y mejor actor de reparto para Armando Pita y los Premios del Teatro Musical a mejor actor protagonista para Cayetano Fernández y mejor actor de reparto para Ferrán González.

Esta nueva puesta en escena cuenta con adaptación y dirección de Israel Reyes.

Esta coproducción entre Canarias, Valencia y Madrid reúne a un equipo artístico que pretende abordar este musical desde una visión pegada a la actualidad y al presente distópico que nos rodea.

La duda existencial, la hipocresía y el miedo vuelven al tablero. Cada canción nos permite retratar las emociones que viven los personajes y a la vez perturbar los pensamientos de los espectadores.

Este montaje nos permite volver a los orígenes del género, susurrarle al público sin tabúes y a la vez sacudirle sus conciencias. Consigue tu código secreto, entra, escucha nuestra historia y al salir intenta jugar tu propia partida, suerte.