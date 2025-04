Los Miserables se estrenará en el Teatro Apolo de Madrid en noviembre

martes 08 de abril de 2025 , 08:10h

ATG Entertainment anuncia el estreno de la aclamada producción de Cameron Mackintosh del fenómeno musical de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg, LOS MISERABLES, coincidiendo con la celebración del 40º aniversario de su estreno en Londres.

LOS MISERABLES se estrenará en el Teatro APOLO de Madrid el 28 de noviembre, regresando al mismo escenario en el que conquistó España por primera vez en 1992.

La última vez que LOS MISERABLES se presentó en Madrid fue hace 15 años, cuando la nueva producción de Cameron Mackintosh brilló con un éxito arrollador.

LOS MISERABLES es el musical con mayor tiempo de permanencia en cartelera en el mundo, habiendo superado las 15.000 funciones solo en Londres.

La producción londinense celebrará su 40º aniversario en octubre y continúa batiendo récords de audiencia en el Sondheim Theatre y en todo el mundo.

LOS MISERABLES se ha convertido en uno de los musicales de mayor éxito de todos los tiempos, con representaciones en 438 ciudades de 53 países, traducido a 22 idiomas y aplaudido por más de 130 millones de espectadores.

Basado en la clásica novela de Victor Hugo, LOS MISERABLES es una historia conmovedora de sueños rotos, amor no correspondido, pasión, sacrificio y redención, un testimonio atemporal de la supervivencia del espíritu humano. Narra la vida de Jean Valjean, un exconvicto que busca la redención tras su liberación de la prisión.

Perseguido implacablemente por el inspector Javert, Valjean reconstruye su vida mientras cuida de Cosette, la hija de Fantine, una mujer explotada por la pobreza.

Ambientado en la Francia posterior a la Revolución, los destinos de Valjean, Cosette y otros personajes se entrelazan con la lucha de jóvenes idealistas en las barricadas.

El musical explora temas como la justicia, el sacrificio y la esperanza.

La icónica partitura de Boublil y Schönberg incluye inolvidables canciones como "I Dreamed a Dream", "On My Own", "Bring Him Home", "Do You Hear The People Sing?" y "One Day More", entre muchas otras.

Ganador de más de 180 premios internacionales, incluyendo 8 Premios Tony, 4 Premios Olivier y 5 Premios Drama Desk, entre ellos Mejor Musical, LOS MISERABLES allanó el camino para la adaptación cinematográfica de 2012, que se convirtió en una de las películas musicales más exitosas de todos los tiempos, ganando 3 Premios Oscar y recibiendo 5 nominaciones más, incluida Mejor Película. Además, fue votado como "el mejor musical de todos los tiempos" en una encuesta de BBC2 y una versión especial de "Do You Hear The People Sing?" se presentó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cameron Mackintosh declara: "LOS MISERABLES estuvo por última vez en Madrid hace 15 años y, aunque aquella producción fue un tremendo éxito de taquilla, hemos tenido que esperar hasta ahora para contar con un teatro que pudiera albergar la producción completa del West End. Me entusiasma que regrese al APOLO, donde este gran musical se estrenó por primera vez en España en 1992.

Hemos encontrado un elenco nuevo muy emocionante que dará vida a este legendario musical de una manera contemporánea, mientras celebramos sus extraordinarios 40 años ininterrumpidos en el West End de Londres, donde sigue batiendo récords de taquilla como el musical de mayor permanencia del mundo.

La icónica partitura de LOS MISERABLES ha sido reconocida como una de las mejores de todos los tiempos, y muchas de sus clásicas canciones han sido adoptadas como himnos de revolución en todo el mundo, dondequiera que la gente se levante contra la injusticia y clame por la libertad.

La gran historia de Victor Hugo sigue siendo tan fresca y relevante hoy como cuando se publicó por primera vez en 1862, y la magistral adaptación musical de Boublil & Schönberg parece destinada a seguir Escuchando a la Gente Cantar para siempre."

Marcos Cámara, CEO de ATG Entertainment en España, enfatiza que "Para ATG Entertainment, estrenar esta nueva producción de LOS MISERABLES en Madrid es una declaración de intenciones sobre lo que ATG Entertainment traerá al mercado español en el futuro: los mejores títulos en los mejores teatros.

Con una producción renovada para mantener su frescura en el siglo XXI, LOS MISERABLES regresa al escenario donde se estrenó en España en septiembre de 1992.

Con este compromiso por las experiencias de alto valor, Madrid continuará avanzando como una de las principales capitales del teatro musical en el mundo, junto a Londres y Nueva York."

Producida por ATG Entertainment, la aclamada producción de Cameron Mackintosh del fenómeno musical de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg,

LOS MISERABLES, se estrena el 28 de noviembre en el Teatro APOLO de Madrid, donde sin duda volverá a hacer historia.