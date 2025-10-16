DIM reinventa sus sujetadores icónicos con un toque festivo

jueves 16 de octubre de 2025 , 08:59h

La firma de lencería DIM presenta su nueva propuesta para esta temporada, en la que la elegancia y la comodidad se fusionan con una estética brillante y actual. La marca reinterpreta sus sujetadores más icónicos en clave festiva, con diseños que realzan la silueta y mantienen el confort característico de la casa.

En esta colección, el brillo y las texturas delicadas cobran protagonismo. Las medias de colores y los modelos con detalles luminosos se perfilan como el complemento ideal para aportar un toque de glamour a los estilismos navideños.

A través de transparencias femeninas y una cuidada selección de materiales, DIM captura el espíritu de las fiestas y apuesta por una sensualidad moderna y natural, fiel a su estilo elegante y atemporal.