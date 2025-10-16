Jornadas de Caza y Setas hasta el 14 de diciembre en el restaurante Casa Felisa

El otoño llega con aromas de bosque, humo y fuego lento, y en el restaurante Casa Felisa (Madrid) se celebra la estación con sus jornadas de caza y setas, una cita efímera que convierte cada visita en una experiencia única. Durante estas fechas, el chef Antonio del Álamo transforma cada plato en un homenaje a la cocina de temporada, al producto y a la memoria gastronómica que define la casa.

Inspirado por la naturaleza y los productos de mercado en esta época, el chef propone cuatro elaboraciones fuera de carta que reinterpretan los sabores del bosque con su sello personal: lomo de venado con chalotas, cebolletas asadas y castaña; arroz con caza y alcachofa; menestra de setas carbonara con velo de papada; y chantarela con huevo frito.

Estas jornadas reflejan la filosofía de Casa Felisa: cocinar el producto cuando está en su mejor momento y rendir homenaje a los sabores de siempre. Como explica el propio chef, “la caza y las setas son dos mundos que se entienden por naturaleza: comparten el mismo paisaje y dan forma al otoño.”

La experiencia se completa con el encanto del espacio, diseñado por Antonio Obrador, donde cada rincón refleja la personalidad de Felisa, el personaje que inspira el alma del proyecto, haciendo de cada visita una celebración de la mesa, el tiempo y la conversación.

Las Jornadas de Caza y Setas están ya disponibles hasta el 14 de diciembre, invitando a descubrir una cocina que combina tradición y emoción, y donde cada estación encuentra su mejor versión.

Casa Felisa

Inaugurado en 2022 en el emblemático barrio de Las Salesas y reconocido en la Guía Repsol, Casa Felisa es un restaurante que rinde homenaje a la cocina española de siempre, con alma castiza, producto local y un inconfundible toque de buen humor. Su carta —clásica y sin artificios, pero con guiños de excentricidad— rescata recetas tradicionales y las eleva con el mejor producto del Mercado de Barceló, en una apuesta firme por la sostenibilidad y el comercio de proximidad. Más que un restaurante, Casa Felisa es una celebración del buen gusto. A su mesa se viene a brindar, a rebañar el plato y a disfrutar sin complejos. Su espacio combina elegancia atemporal y calidez doméstica, invitando a vivir momentos memorables en torno a la mesa.