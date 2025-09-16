Loafers: el calzado estrella del otoño en la nueva colección de DEICHMANN

martes 16 de septiembre de 2025 , 09:03h

DEICHMANN Calzados, filial del grupo alemán DEICHMANN SE y primer minorista de calzado en Europa, lanza en España su nueva colección Loafer Campaign, una propuesta que convierte al clásico zapato loafer en el gran protagonista de la temporada. La firma reinterpreta este icono de la moda combinando tradición y modernidad, con diseños versátiles que apuestan por la comodidad sin renunciar al estilo.

La colección sorprende por su riqueza en detalles y acabados que marcan tendencia. Hebillas metálicas y maxi cadenas doradas aportan un aire sofisticado y lujoso, mientras que las líneas depuradas y los acabados pulidos realzan la modernidad del diseño. También destacan los modelos en charol brillante de inspiración retro, junto a opciones en piel sintética que transmiten elegancia y minimalismo. Además, las suelas track dentadas añaden carácter y confort, y los tacones anchos garantizan estabilidad para un look femenino y actual.

Cada diseño está pensado para elevar los conjuntos del día a día con un toque distintivo. Los loafers negros con detalles metálicos son la elección perfecta para un estilo urbano con vaqueros rectos y blazers oversize. Las versiones en burdeos o marrón se convierten en aliados ideales de looks en tonos tierra y neutros. Y para quienes buscan un aire más sofisticado, los acabados en charol aportan brillo y elegancia, especialmente combinados con vestidos midi o pantalones de pinza.

Con esta colección, DEICHMANN reafirma su apuesta por un calzado que une comodidad, diseño y versatilidad, consolidando al loafer como el gran imprescindible del otoño.