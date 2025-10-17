Comienza la temporada del tiburón ballena en Seychelles, un espectáculo único

viernes 17 de octubre de 2025 , 08:37h

Hasta noviembre, las aguas cristalinas de Seychelles se convierten en escenario de uno de los mayores espectáculos de la naturaleza: la llegada del tiburón ballena. Este gigante oceánico, tan majestuoso como inofensivo, visita cada año el archipiélago atraído por la abundancia de plancton y las cálidas y tranquilas condiciones del mar durante esta época del año.

Seychelles Authentic Hotels Collection, la agrupación de hoteles independientes con alma local, ha recopilado una serie de recomendaciones para que nadar junto al pez más grande del mundo sea una experiencia memorable y, al mismo tiempo, respetuosa con el medio marino.

El mejor momento para bucear en las Seychelles va de abril a mayo —para evitar la época de monzones— o bien de octubre a enero. Durante estos meses, la temperatura del agua ronda los 30°C y la visibilidad puede superar los 30 metros. La época óptima para avistar tiburones ballena es entre septiembre y noviembre, aunque pueden observarse entre junio y diciembre, siendo estos meses los de mayor frecuencia de encuentros.

Entre los mejores puntos de buceo para su avistamiento destacan el Parque Nacional Marino Port Launay, que ofrece lagunas protegidas y arrecifes poco profundos, ideales para principiantes; y Shark Bank, ubicado entre Mahé y la isla Silhouette, recomendado para buceadores experimentados. Las fuertes corrientes en esta zona atraen una gran diversidad de especies, incluidos tiburones de arrecife, peces murciélago, barracudas y, en ocasiones, tiburones ballena.

Con el fin de garantizar interacciones responsables, se establecen medidas como un máximo de ocho buceadores en el agua al mismo tiempo, mantener una distancia mínima de cuatro metros entre las embarcaciones y el tiburón ballena, evitar tocarlo, perseguirlo o interferir en su trayectoria natural, y prohibir el uso de flash en las fotografías subacuáticas. Gracias a sus esfuerzos, Seychelles se ha consolidado como uno de los destinos más seguros y respetuosos del mundo para el avistamiento de tiburones ballena. De hecho, el tiburón ballena es una especie protegida en las islas, donde se pueden avistar, además, más de 1000 especies de peces debido a la prohibición de pesca submarina.

“Ver nadar a un tiburón ballena en libertad es una de esas experiencias que se recuerdan toda la vida. En Seychelles, esta conexión con la naturaleza se vive con respeto y admiración, en equilibrio con el entorno marino que nos acoge”, señalan desde Seychelles Authentic Hotels Collection. “En línea con nuestra voluntad de promover un turismo sostenible y experiencias ligadas al entorno natural, muchos de nuestros hoteles colaboran con guías marinos locales y expertos certificados para ofrecer excursiones de snorkel o buceo que permiten observar a los tiburones ballena sin interferir en su comportamiento natural”.

La temporada del tiburón ballena es, sin duda, una razón más para visitar Seychelles fuera de los meses más concurridos. Entre playas de arena blanca, selvas tropicales y arrecifes vibrantes, el archipiélago ofrece un refugio perfecto para los viajeros que buscan autenticidad, biodiversidad y calma.