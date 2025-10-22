Explora Journeys presenta Un Preludio Mediterráneo, el viaje inaugural de Explora III

Explora Journeys, la marca de estilo de vida de lujo del Grupo MSC, anuncia una oportunidad exclusiva para un grupo selecto de invitados: ser los primeros en descubrir EXPLORA III antes de su lanzamiento oficial y su viaje inaugural.

Un Preludio Mediterráneo de EXPLORA III, un viaje de preestreno que se celebrará del 24 al 29 de julio de 2026, ofrecerá a los huéspedes un adelanto único de la nueva joya de la flota, con perspectivas y momentos nunca antes vividos. Este recorrido irrepetible es una invitación a descubrir la elegancia y la innovación de EXPLORA III antes de su ceremonia de inauguración y primer viaje, de Barcelona a Lisboa, del 3 al 10 de agosto de 2026.

Zarpando desde Génova y concluyendo en Civitavecchia (Roma), Un Preludio Mediterráneo de EXPLORA III recorrerá las resplandecientes costas de las Rivieras francesas e italianas, brindando innumerables momentos dorados para disfrutar, conectar y dejarse envolver por el magnetismo del Mediterráneo en pleno verano. En Marsella, los huéspedes podrán explorar la vibrante energía del Vieux-Port antes de continuar hacia Saint-Tropez, donde las playas bañadas por el sol y las calles repletas de boutiques encarnan el glamour inconfundible de la Côte d’Azur. El puerto pastel de Villefranche-sur-Mer ofrecerá un encanto más sereno, perfecto para descubrir los bulevares sombreados por palmeras y la elegancia Belle Époque de Niza. Ya en Italia, Livorno abrirá las puertas a los paisajes ondulados de Toscana y a las joyas renacentistas de Florencia, antes de que la Ciudad Eterna reciba a los viajeros como colofón de este viaje preludio.

“Este viaje de preestreno es nuestra manera de rendir homenaje a quienes han crecido junto a nosotros y han creído en nuestra visión desde el principio”, declara Anna Nash, presidenta de Explora Journeys. “Es una celebración íntima de lo que está por venir: una oportunidad para embarcarse en EXPLORA III antes de su debut oficial, conectar con las mentes visionarias que la han hecho realidad y descubrir cómo nuestra filosofía, el Ocean State of Mind, sigue evolucionando con cada nuevo capítulo”.

EXPLORA III será el primer barco propulsado por GNL de la flota de Explora Journeys, representando el siguiente paso en el compromiso del Grupo MSC con un viaje oceánico sostenible. Con 463 suites, penthouses y residencias frente al mar, todas con terraza privada, el barco encarna una atmósfera de lujo relajado y refinado, evocando el espíritu de un yate privado.

Con el característico diseño europeo de Explora Journeys y nuevas e innovadoras propuestas gastronómicas y de lounge —que se revelarán próximamente—, el barco contará con siete restaurantes y trece bares y salones interiores y exteriores, creando un entorno cosmopolita ideal para disfrutar y explorar. Sus amplias cubiertas exteriores ofrecerán más espacio por huésped que nunca, y los primeros viajeros podrán descubrir los renovados espacios de Ocean Wellness.

Durante esta travesía, los invitados también tendrán la oportunidad de conocer al equipo directivo, diseñadores y oficiales de Explora Journeys, las mentes visionarias cuya experiencia y dedicación han dado forma a cada detalle del barco.

Con un itinerario cuidadosamente diseñado, experiencias a bordo elevadas y un carácter verdaderamente irrepetible, Un Preludio Mediterráneo de EXPLORA III se presenta como una celebración de la innovación, la intimidad y la gratitud: un preludio excepcional que marca el siguiente capítulo en la evolución de Explora Journeys.