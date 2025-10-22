Brodis celebra Halloween en Malasaña con sabores otoñales y urbanos

miércoles 22 de octubre de 2025 , 08:32h

Brodis, el restaurante de Malasaña (Madrid) que hace de la carne al estilo kebab su seña de identidad, invita a celebrar el espíritu de Halloween también en la mesa con una selección de platos urbanos pensados para compartir, disfrutar de los sabores del otoño y dejarse llevar por un ambiente informal en una noche “terroríficamente” divertida.

Uno de los platos protagonistas será su hummus de calabaza y mango, una manera distinta de reinterpretar el ingrediente más icónico de Halloween. Suave, sabroso y armónico se elabora a partir de una cuidada receta de tradición familiar e ingredientes seleccionados, acompañado de pan libanés y endivias para dipear. A ello se suman las patatas Brodis con su salsa roja de toque picante y especiado junto a una suave crema blanca, así como los chips de boniato (sweet potato) con emulsión de ají y alioli de miso, opciones perfectas para compartir y acompañar con cualquiera de los naans de carne kebab de la carta.

Como es habitual en Brodis, cada plato encuentra su mejor aliado en la bodega del restaurante, donde los vinos “frikis” (singulares, inesperados y con carácter propio) marcan la diferencia. En esta ocasión, el protagonista será un Ribera del Duero: el tempranillo Martín Berdugo, un vino carnoso, con fondo, con crianza precisa y tanino domado, que aporta estructura y equilibrio a unos bocados llenos de matices, redondeando una cena de miedo.

El restaurante refuerza con esta propuesta su idea de tomar un kebab en Malasaña como algo mucho más allá de lo esperado: Porque un 31 de octubre la fiesta puede comenzar a celebrarse en Brodis compartiendo unas copas de vino tempranillo y un hummus de calabaza y mango, dando un giro distinto a la icónica noche de Halloween.