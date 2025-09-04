El Océano Indico como fuente de bienestar en Seychelles

Seychelles se ha consolidado como uno de los destinos más inspiradores del mundo para quienes buscan bienestar, equilibrio y conexión con la naturaleza. Seychelles Authentic Hotels Collection, la agrupación de hoteles independientes con alma local, presenta una selección de experiencias que convierten al archipiélago en un auténtico santuario del wellness.

Yoga y meditación frente al océano Índico

Las islas ofrecen escenarios incomparables para practicar yoga y meditación al amanecer o al atardecer, con el sonido del mar como telón de fondo. Practicar yoga en la arena de Anse Lazio en Praslin al amanecer o meditar en la icónica Anse Source d’Argent en La Digue al atardecer, rodeados de las formaciones graníticas más fotografiadas del mundo, son experiencias que nutren cuerpo y mente y que permiten conectar con la energía interior.

El mar como fuente de equilibrio

En Anse Major, Mahé, el snorkel permite explorar arrecifes coralinos llenos de vida marina, mientras que en Baie Sainte Anne, Praslin, el paddle yoga sobre aguas cristalinas sincroniza la respiración con el vaivén de las olas. Y en las playas tranquilas de Anse Takamaka, una simple sesión de nado libre se convierte en una terapia natural. Sumergirse en este entorno marino no solo revitaliza, sino que también pone de relieve la necesidad de proteger los ecosistemas oceánicos.

Spas y tratamientos inspirados en la naturaleza

El wellness en Seychelles bebe de la tradición local. Los hoteles boutique del archipiélago apuestan por terapias holísticas que combinan técnicas internacionales con tradiciones locales. Masajes con aceites de coco y canela, exfoliaciones con arena coralina o rituales con plantas medicinales endémicas son solo algunas de las propuestas… Y todo ello en espacios al aire libre, rodeados de selva o con vistas al océano.

Así, por ejemplo, el Sens Spa de Carana Beach Hotel ofrece una experiencia de bienestar única, utilizando ingredientes naturales y locales, como el aceite de coco virgen. Los huéspedes pueden disfrutar de una variedad de tratamientos, incluyendo masajes relajantes, exfoliaciones corporales, envolturas y tratamientos faciales.

El Elodia Spa en Le Duc de Praslin presenta una variedad de tratamientos diseñados para aliviar tensiones y promover el equilibrio. El spa cuenta con un pabellón en la azotea con cuatro salas de tratamiento, proporcionando un entorno que invita a la relajación total.

Por su parte, en Denis Private Island, los huéspedes pueden disfrutar de tratamientos de spa en su propia cabaña o en la comodidad de los Beachfront Spa Cottages. Estos últimos cuentan con su propio pabellón de masajes en el jardín, una auténtica delicia para los sentidos.

Desde la comodidad de su habitación, en el Hotel L’Archipel, Indian Ocean Lodge y Les Lauriers los huéspedes pueden disfrutar de masajes, entre los que destacan la aromaterapia, las piedras calientes, el shiatsu, la terapia deportiva y la reflexología, en contacto directo con la serenidad que ofrece el entorno natural de Praslin.

Gastronomía consciente

El bienestar también se saborea. La cocina criolla seychellense fusiona frescura y autenticidad. En La Belle Tortue, los viajeros pueden disfrutar de menús saludables elaborados con pescado recién capturado, frutas tropicales, especias locales y hortalizas de pequeños agricultores. Cada plato es una experiencia que alimenta tanto el cuerpo como el alma. Aquí, la cocina criolla se reinterpreta en clave consciente, con ingredientes procedentes de agricultores y pescadores locales.

Senderismo y reconexión con la tierra

Las excursiones de trekking por parques nacionales como Morne Seychellois, el más grande del país, o por rutas como el Glacis Noir Trail permiten a los visitantes disfrutar de la naturaleza en estado puro mientras ejercitan cuerpo y mente. Caminar bajo palmeras gigantes, escuchar aves endémicas o descubrir cascadas ocultas se convierte en una terapia natural de bienestar que aporta calma y plenitud al alma.

Bienestar inspirado en la naturaleza

El mar es uno de los grandes tesoros de las islas, y también una fuente de salud y equilibrio. Belliche, la marca de cuidado consciente nacida en Seychelles, se inspira en la naturaleza para crear productos que nutren la piel y conectan con la esencia del archipiélago. Sus fórmulas, elaboradas con ingredientes locales, transmiten la filosofía del turismo azul: cuidar de uno mismo a la vez que se protege el ecosistema.