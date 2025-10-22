Escapada otoñal a Évora, con parada gastronómica en Forno da Telha

El otoño es la estación perfecta para descubrir Évora: más luz dorada, temperaturas suaves y una atmósfera serena que permite saborear la ciudad sin prisas. A tan solo 2h30 de Badajoz y 3h30 de Sevilla, esta joya del Alentejo portugués ofrece una escapada cultural con todos los ingredientes para desconectar y reconectar: historia, vino, arquitectura y una cocina que se ancla en la tradición para mirar al futuro.

Y en ese viaje del pasado al presente, una parada es imprescindible: Forno da Telha, un restaurante contemporáneo ubicado en una antigua fábrica de tejas que rinde homenaje a la cocina alentejana con la firma del chef portugués Miguel Rocha Vieira, reconocido por su trayectoria Michelin y su sensibilidad creativa.

Un paseo por la historia (antes de sentarte a la mesa)

Évora no solo es una ciudad monumental: es un viaje en sí misma. Desde el icónico Templo romano de Diana hasta la inquietante Capela dos Ossos, el otoño permite disfrutarla con calma, sin aglomeraciones y con una luz que realza la piedra, los arcos, las plazas y los viñedos que la rodean.

Entre los imperdibles de temporada:

Universidad de Évora: una de las más antiguas de Portugal, con claustros renacentistas y azulejos únicos.

Aqueduto da Água de Prata: un acueducto del siglo XVI que se cuela entre casas y patios.

Palacio de Dom Manuel y su parque adyacente: ideal para pasear con los colores del otoño.

Galerías de arte, tiendas de artesanía y bodegas urbanas que permiten conocer el lado más local de la ciudad.

Después, la mesa: fuego, barro y raíces reinventadas

A 10 minutos del centro histórico, Forno da Telha te recibe entre olivos, con la silueta del campo alentejano como telón de fondo y una cocina que rescata la esencia de la región: productos de temporada, recetas heredadas y una presentación que respira contemporaneidad.

Entre las propuestas de otoño:

Conejo en escabeche de zanahoria y naranja.

Empanada de jabalí con ensalada templada de pera y frutos secos.

Presa ibérica marinada en el barreño con migas de patata y cogollo a la brasa.

Setas silvestres salteadas con huevo de campo.

Todo acompañado de vinhos de talha (fermentados en ánforas de barro), aceite de oliva seleccionado por el chef y una carta que pone en valor los vinos del Alentejo.