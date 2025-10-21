DS-1 Big Date: precisión y elegancia a lo grande

El Big Date, presentado en 2019 para celebrar los 60 años de innovación del sistema de doble seguridad (DS), se convirtió rápidamente en uno de los modelos emblemáticos de Certina.
Este 2025, su caja de acero inoxidable 316L de 41 mm estrena un acabado mate que refuerza su carácter urbano y contemporáneo. Dos nuevos modelos simbolizan esta evolución: una versión en PVD negro mate de imponente minimalismo y otra con un elegante contraste de azul noche y detalles dorados, completada con correa de piel a juego.
Inspirado en la arquitectura moderna y sus juegos de luces y sombras, el DS-1 Big Date exhibe una estética refinada y contundente. La complicación de fecha grande a las 6 h asegura una legibilidad excepcional, mientras que el sistema DS (Doble Seguridad) garantiza la robustez gracias al movimiento Powermatic 80.651, con 80 horas de reserva de marcha, y la espiral Nivachron™, resistente a campos magnéticos, cambios de temperatura y golpes.
ESPÍRITU URBANO, FUERZA CERTINA
Su distintivo acabado mate y las superficies satinadas rinden homenaje al bullicio metropolitano, jugando con contrastes y volúmenes. El fondo de caja de cristal de zafiro revela el espíritu técnico y fiable que late en cada DS-1 Big Date: un reloj creado para acompañar a quienes viven con determinación y se mueven con certeza.
DOS NUEVAS EDICIONES, UNA PRESENCIA INCONFUNDIBLE
Minimalismo en negro: caja y brazalete en acero inoxidable revestido con PVD negro mate, superficies alternadas entre mate y pulido, y una esfera satinada con efecto rayos de sol que realza su sofisticaciónmonocroma. Tonos dorados y azules: el contraste clásico del dorado con una esfera azul noche degradada, correa de piel de becerro y sistema de cambio rápido para una versatilidad absoluta.
El nuevo DS-1 Big Date fortalece tu estilo y es la prueba de que la certeza se lleva siempre en la muñeca. Disponible a partir de mayo de 2025 en distribuidores oficiales de Certina en todo el mundo.