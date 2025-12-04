Proyección en España de la película taiwanesa El país invisible

jueves 04 de diciembre de 2025 , 08:30h

El representante en funciones de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, Francisco Chang (primera fila, cuarto por la izquierda), asistió recientemente a la proyección del documental ‘El país invisible’, un acto organizado por la Asociación See One Taiwán de Barcelona.

La invitación cursada por esta comunidad taiwanesa respondió al interés de fomentar un mayor conocimiento sobre la realidad social, histórica y cultural de Taiwán entre el público local.

Durante la actividad, los participantes pudieron intercambiar impresiones sobre el contenido del documental, que aborda la identidad taiwanesa y los retos que enfrenta en el contexto internacional. La presencia del representante Francisco Chang aportó un valor especial al encuentro, ya que permitió profundizar en cuestiones diplomáticas, culturales y de cooperación bilateral, subrayando la voluntad compartida de fortalecer los lazos entre Taiwán y España.

El evento concluyó con una breve sesión de diálogo entre los asistentes y los organizadores, quienes destacaron la importancia de seguir promoviendo espacios de difusión cultural que den visibilidad a la comunidad taiwanesa y a su papel activo en la vida social y cultural de Barcelona.