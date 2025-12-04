Madrid Film Office organizó una jornada entre productores italianos y madrileños

jueves 04 de diciembre de 2025 , 10:00h

El Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Film Office, celebró en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura de Madrid una jornada profesional que reunió a productores italianos y madrileños en el marco del Festival de Cine Italiano.

La jornada, destinada a fomentar la colaboración y la coproducción entre ambos países en el ámbito audiovisual, se celebró en el Salón Real de Casa de la Panadería.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de la ciudad de Madrid de impulso al sector audiovisual, uno de los vectores creativos y económicos más dinámicos de la ciudad. La jornada contó con la participación de la directora del Instituto Italiano de Cultura de Madrid, Elena Fontanella, y del director de Madrid Film Office, la oficina del audiovisual adscrita al Área Delegada de Turismo, Raúl Torquemada. En la sesión se presentaron las oportunidades y líneas de cooperación existentes entre ambos ecosistemas audiovisuales.

Para la concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, “este encuentro refuerza la posición de Madrid como uno de los grandes polos creativos audiovisuales de Europa y abre un espacio real de colaboración con una industria, la italiana, con la que compartimos escala, talento y vocación internacional. El audiovisual es un sector estratégico para Madrid ya que aporta empleo cualificado, impacto económico y proyección para la imagen de la ciudad en el mundo”.

Una jornada de networking y casos de estudio

La sesión incluyó la presentación de experiencias previas de coproducción entre España e Italia. La productora Lara Costa Calzado, de la empresa italiana Kino Produzioni, expuso casos de éxito como Forastera de Lucía Aleñar Iglesias, Polvo serán de Carlos Marques-Marcet y Alcarrás de Carla Simón. Su intervención puso el foco en los mecanismos de financiación disponibles en Italia para la coproducción internacional, así como en los marcos legales que regulan la colaboración bilateral entre ambos países.

Por parte de la industria madrileña, el CEO y productor ejecutivo de Potenza Producciones y presidente de la Asociación Madrileña del Audiovisual (AMA), Carlo D’Ursi, compartió su experiencia en coproducciones con empresas italianas. Entre ellas destacó el drama rural Lo que queda de ti, dirigido por Gala Gracia y estrenado en septiembre tras su paso por los festivales de Málaga y Bari (Italia). La película cuenta con apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través de las líneas de ayuda a la producción y promoción audiovisual. La jornada concluyó con la intervención de Mario Pagano, de Good Friends Pictures, y de Adriano Bassi, de Lume Production, que presentaron su proyecto conjunto Adiós, papá.

En representación del sector madrileño participaron Pedro Hernández Santos (Aquí y Allí Films), Juan Gordon (Morena Films), David Carrizales (Binalogue), Irene Criado (Good Friends Pictures) y Nacho La Casa (Capitán Araña), además de Potenza Producciones. Por parte de Italia, junto a Kino Produzioni y Lume Production, asistieron Paolo Manera (Film Commission Torino Piemonte), Enrico De Lotto (Making Movies), Simone Catania (Indyca), Alessandro Carroli (EIE Film) y Marcello Zeppi, en representación de Fairplay, Mediterranean Production y Bluefilm.