Explora Journeys presenta “Un Mundo Infinito”, su primera vuelta al mundo en 2029

Explora Journeys, la marca de viajes de lujo del Grupo MSC, ha presentado Un Mundo Infinito, su primer y esperado viaje de vuelta al mundo a bordo de EXPLORA I. Este itinerario excepcional, que tendrá lugar del 6 de enero al 14 de mayo de 2029, propone una travesía de 128 días diseñada para explorar el planeta de este a oeste a través de un único recorrido continuo que abarca cuatro continentes, 29 países y 63 destinos únicos.

Concebido para viajeros que valoran el lujo más preciado de todos —el tiempo—, Un Mundo Infinito inaugura una nueva etapa para Explora Journeys, guiada por su filosofía Ocean State of Mind. El itinerario combina un ritmo pausado, reflexivo y profundamente inmersivo, siguiendo antiguas rutas de intercambio cultural y comercial mientras cruza los océanos Índico, Pacífico y Atlántico. La experiencia comienza en la luminosa Dubái y finaliza en la costa mediterránea de Barcelona.

El viaje marca, además, la primera llegada de Explora Journeys a Australia y Nueva Zelanda, incorporando una cuidada selección de experiencias globales que consolidan a la marca como referente en travesías de largo recorrido.

“Un Mundo Infinito representa un hito en la evolución de Explora Journeys”, explica Anna Nash, presidenta de la compañía. “Nuestro primer viaje de vuelta al mundo refleja nuestros valores esenciales: exploración sin límites, curiosidad cultural y una profunda conexión con el océano. Permite a nuestros huéspedes vivir el planeta como una única historia continua, contada con la calma y la elegancia necesarias para apreciar toda su belleza”.

El itinerario se articula en siete Pasajes, cada uno concebido como un viaje completo con su propia narrativa, pero unidos para formar una sola historia global de descubrimiento.

Un viaje que conecta culturas y océanos

La travesía comienza en Dubái, viajando desde sus horizontes dorados hasta los puertos aromáticos de la India y los espectaculares atolones de Maldivas. EXPLORA I continúa hacia los enclaves espirituales de Sri Lanka antes de adentrarse en las vibrantes capitales del Sudeste Asiático y las emblemáticas islas de Bali y Komodo.

El viaje prosigue hacia Oceanía, con escalas en Sídney y noches prolongadas en Cairns, Airlie Beach, Brisbane y Melbourne, para luego explorar la naturaleza indómita de Tasmania y los majestuosos fiordos de Nueva Zelanda. Después, el barco se aproxima al corazón del Pacífico: Fiyi, Tonga, Islas Cook, Polinesia Francesa y la legendaria Isla de Pascua, en una ruta que atraviesa algunas de las regiones más remotas del planeta.

Al llegar a América, EXPLORA I cruzará el icónico Canal de Panamá y continuará por la costa del Pacífico hacia Chile y Perú. El tramo final del viaje atravesará el Atlántico rumbo a joyas insulares como Bermudas, Faial y São Miguel en las Azores, hasta llegar a su destino final: Barcelona.

Una experiencia de vida a bordo diseñada para la exploración

Durante los 128 días de travesía, la vida a bordo fluye al ritmo del océano. Las suites frente al mar, todas con terraza privada, ofrecen un ambiente que se convierte en hogar. El bienestar inspirado en el océano, la gastronomía influenciada por cada región visitada y las actividades de enriquecimiento seleccionadas refuerzan la experiencia. Actuaciones culturales, expertos invitados y programas de entretenimiento en evolución completan un viaje que avanza al compás de los paisajes descubiertos.

Con un servicio atento, traslados sencillos y detalles cuidados, Un Mundo Infinito está diseñado para que cada etapa se desarrolle con total comodidad. Además, una selección de Experiencias en Destino lideradas por expertos locales permitirá a los huéspedes profundizar en las culturas, tradiciones y entornos naturales de cada región.

Un Mundo Infinito es una invitación a recorrer la belleza del planeta en un viaje continuo, conectado por el tiempo, las mareas y la serenidad del océano.