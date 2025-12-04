Consejos prácticos para volar con tranquilidad estas navidades

jueves 04 de diciembre de 2025 , 08:45h

La Navidad es una de las épocas del año con mayor volumen de desplazamientos aéreos. Según Jetcost, el 71% de los españoles tiene previsto viajar durante las fiestas, de los cuales un 24% lo hará en avión, una circunstancia que con frecuencia genera estrés, prisas e imprevistos capaces de arruinar el inicio de las vacaciones. Por ello, los expertos de Flightright, comparten recomendaciones para que los viajeros disfruten de unas fiestas tranquilas y sin sobresaltos, desde la preparación del viaje hasta la llegada al destino.

Antes del viaje: la planificación es la clave

Viajar en Navidad requiere planificación. Reservar vuelos y alojamiento con antelación no solo permite acceder a mejores precios, sino que también reduce la ansiedad típica de estas fechas. Antes de salir de casa, es fundamental comprobar la validez del pasaporte y del resto de documentos necesarios, así como preparar una lista de equipaje que ayude a evitar olvidos habituales. Por último, revisar la política de equipaje de la aerolínea es importante para así evitar cargos inesperados en el aeropuerto.

La preparación también incluye aspectos prácticos del día a día, como llevar ropa adecuada al clima previsto en el destino, preparar un pequeño botiquín con medicamentos esenciales y facilitar a familiares o amigos el itinerario y los contactos de emergencia.

Preparación final y tranquilidad en el aeropuerto

En cuanto a regalos y alimentos típicos de Navidad, conviene envolverlos de manera sencilla o incluso llevarlos sin envolver para que no sufran daños durante la revisión de seguridad. Los objetos frágiles o electrónicos deben facturarse correctamente según la normativa de la aerolínea. Si se transportan productos típicos de estas fechas, como turrones, polvorones, chocolates o botellas de cava y champán, es importante comprobar las restricciones de transporte de alimentos y líquidos en el equipaje de mano. Además, prever equipaje adicional en caso de llevar regalos voluminosos permite evitar cargos elevados de última hora.

Además, Flightright recomienda que los viajeros se informen sobre los derechos que les asisten en caso de retrasos o cancelaciones de vuelos. En estos casos, dejarlo en manos de expertos permite gestionar reclamaciones de forma eficaz y asegurarse de recibir la compensación correspondiente sin complicaciones. Conocer estas garantías y tener a mano la documentación necesaria puede marcar la diferencia y evitar que un imprevisto arruine las vacaciones.

Durante el vuelo: comodidad, hidratación y descanso

Optar por ropa holgada y calzado cómodo mejora notablemente la experiencia a bordo, especialmente en vuelos largos. Asimismo, llevar una botella vacía para rellenar después del control de seguridad permite mantenerse hidratado durante todo el vuelo. También es útil llevar tentempiés ligeros, que ayudan a calmar el apetito sin recurrir a comidas pesadas.

Por otro lado, descargar previamente música, libros o películas evita depender de la conexión a bordo, que no siempre está disponible. Quienes deseen descansar pueden apoyarse en accesorios como tapones para los oídos y antifaz, imprescindibles para conciliar el sueño en cabina. Finalmente, para minimizar el impacto del jet lag, es recomendable comenzar a ajustarse al huso horario del destino antes de despegar.

Después del vuelo: adaptación y desconexión

Una vez en tierra, Flightright recomienda adaptarse cuanto antes a la hora local, evitando dormir hasta la noche del destino. Al llegar al hotel, resolver cualquier duda durante el check-in y organizar rápidamente la estancia contribuye a una llegada más ágil. Asimismo, cambiar o retirar dinero local con antelación y reservar un breve periodo de descanso ayuda a recuperar energía antes de comenzar a disfrutar del viaje. Finalmente, explorar los alrededores en las primeras horas tras el aterrizaje facilita la orientación y la aclimatación, siempre después de informar a familiares o amigos de que se ha llegado sin contratiempos.

Estas recomendaciones ayudan a reducir el estrés de los viajes en temporada alta y a que las vacaciones navideñas empiecen con buen pie, dejando espacio para lo verdaderamente importante: disfrutar de unas merecidas fiestas, ya sea en familia, con amigos o en solitario, mientras otros se encargan de gestionar cualquier imprevisto, como retrasos o cancelaciones.