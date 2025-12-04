Despedir el año bajo el sol del Caribe

jueves 04 de diciembre de 2025 , 09:45h

Las últimas semanas del año se convierten en el momento perfecto para descubrir nuevos horizontes y despedir el 2025 sin necesidad de abrigo. Cambiar las chimeneas por playas de arena blanca y las luces navideñas por atardeceres junto al mar es una forma única de celebrar las fiestas. En este contexto, el Caribe se consolida como el destino ideal para quienes buscan un entorno paradisiaco donde relajarse, reconectar y dar la bienvenida al nuevo año bajo temperaturas suaves y días interminables de sol.

Entre los destinos favoritos para estas escapadas destacan México y República Dominicana, dos países donde el clima cálido acompaña incluso en diciembre y enero. En México, la costa caribeña brinda aguas turquesas, una riqueza natural incomparable y la posibilidad de disfrutar de actividades como snorkel, visitas a cenotes, excursiones arqueológicas o experiencias gastronómicas de inspiración local. Por su parte, República Dominicana enamora con su vibrante cultura caribeña y sus playas de arena blanca, perfectas para disfrutar de paseos, deportes acuáticos o de momentos de descanso en un entorno tropical que invita a desconectar.

Palladium Hotel Group transformar estas vacaciones en una experiencia inolvidable

En ambos países, Palladium Hotel Group ofrece una selección de resorts pensados para elevar estas escapadas a un nivel superior. En México, Grand Palladium Select Costa Mujeres combina lujo contemporáneo, naturaleza y experiencias exclusivas para cuidarse por dentro y por fuera en Zentropia Palladium Spa & Wellness, además de contar con el Rafa Nadal Tennis Center, un espacio de entrenamiento inspirado en la metodología de la Rafa Nadal Academy, para los más amantes del deporte. El resort completa la experiencia con una amplia oferta gastronómica que fusiona lo mejor de México con sabores internacionales para todos los gustos

A esto se suma la próxima renovación de Grand Palladium Select White Sand en Riviera Maya, un refugio inmerso en jardines tropicales y playas vírgenes, perfecto para conectar con la cultura local y disfrutar de un programa completo de actividades y eventos desde el amanecer hasta el atardecer. Para quienes prefieren una experiencia solo para adultos, TRS Coral Hotel en Costa Mujeres y TRS Yucatan Hotel en Riviera Maya ofrecen un ambiente sofisticado, con gastronomía de calidad, entretenimiento nocturno y servicios premium.

En República Dominicana, Palladium Hotel Group vuelve a apostar por experiencias memorables, y este año destaca especialmente Grand Palladium Select Bávaro, cuya apertura en diciembre de 2025 promete consolidarlo como uno de los resorts más completos del Caribe. Su propuesta combina exclusividad, experiencias premium y relax, con una amplia oferta gastronómica, talleres de danza y coctelería y servicios de bienestar en Zentropia Palladium Spa & Wellness. También en Punta Cana se encuentra TRS Turquesa Hotel, un resort solo para adultos pensado para parejas que buscan intimidad, experiencias únicas, relajación sin límites y entretenimiento exclusivo como su espectáculo propio CHIC Cabaret.