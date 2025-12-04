Emirates lanza Asia Pass para explorar el Sudeste Asiático con una única reserva

jueves 04 de diciembre de 2025 , 09:30h

Emirates ha presentado una nueva y emocionante forma de explorar el sudeste asiático con el lanzamiento del Emirates Asia Pass. Diseñado para viajeros que buscan descubrir nuevas culturas y, al mismo tiempo, disfrutar de itinerarios flexibles, el pase simplifica los viajes a varias ciudades de la región, ofreciendo comodidad y valor añadido en una sola reserva.

Con el Emirates Asia Pass, los clientes pueden reservar y personalizar itinerarios por Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Camboya, Singapur y Laos, todo con un solo billete. Tanto si los viajeros buscan disfrutar de tranquilos retiros en islas, lugares de interés cultural o ciudades vibrantes, el Emirates Asia Pass les permite conectar entre destinos y explorar la región a su manera.

El Emirates Asia Pass ofrece a los viajeros la libertad de crear viajes a medida, combinando los destinos que deseen e incluso volviendo a visitar la misma ciudad más de una vez. Los viajeros pueden seleccionar entre uno y diez vuelos dentro del sudeste asiático, lo que facilita la personalización de los itinerarios para adaptarlos a su estilo de viaje y a su agenda.

El pase está disponible para los viajeros que reserven un vuelo internacional de Emirates con llegada a Camboya, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam o Laos, ya sea directamente a través de Emirates o de su agencia de viajes preferida. La nueva solución de viaje elimina la necesidad de adquirir múltiples billetes en diferentes aerolíneas y permite a los clientes gestionar todos los vuelos cómodamente en una única plataforma.

Desde las tranquilas playas de Koh Samui hasta las vibrantes calles de Bangkok, el Emirates Asia Pass invita a los viajeros a planificar de forma sencilla y prolongar su viaje sin esfuerzo.

Destinos populares como Singapur, Bangkok y Kuala Lumpur son puntos de partida ideales para explorar la región, con conexiones operadas en colaboración con Bangkok Airways y Batik Air Malaysia. Además, los servicios operados por Emirates conectan a los viajeros entre Tailandia y Vietnam, así como entre Tailandia y Camboya, ampliando aún más las opciones de viaje en toda la región.

A partir de ahora, los viajeros pueden adquirir el Emirates Asia Pass con su billete internacional de Emirates a través de emirates.com, los centros de contacto de Emirates, las oficinas de venta al por menor y de venta de billetes, o agencias de viajes.

Para mayor flexibilidad, los clientes pueden realizar cambios en sus vuelos después de la compra con una tarifa nominal de 15 USD por cambio en los vuelos incluidos en su pase.

Para aprovechar las ventajas del Emirates Asia Pass saliendo desde España, Emirates opera actualmente 14 vuelos semanales desde Madrid y 21 vuelos semanales desde Barcelona vía Dubái, donde los pasajeros conectan con los vuelos a Asia.