El hotel ME Madrid Reina Victoria cierra sus puertas y ECO-ONE vende todo su mobiliario

lunes 25 de agosto de 2025 , 08:49h

ECO-ONE, start-up líder en sostenibilidad hotelera en España, sorprende con una acción única y nueva en España: la venta al público de muebles de un hotel de lujo que cierra. Es el ME Madrid Reina Victoria de la cadena Meliá, de 4 estrellas. Todo su mobiliario saldrá a la venta para particulares, a precios muy reducidos durante un fin de semana y en el propio hotel. Con esta acción, ECO-ONE pretende acercar al público la importancia de la sostenibilidad, terminar con el problema de excedente de muebles hoteleros y aumentar la economía circular. Es una oportunidad en la que tanto el hotel como los compradores saldrán beneficiados, al igual que el medio ambiente.

¿Y qué van a encontrar los visitantes? Más de 10.000 piezas a precios muy reducidos. Los más madrugadores podrán llevarse a casa auténticos objetos de deseo: como un sillón tipo Barcelona a 60 €, camas con somier de 135 cm por 100€, lámparas inspiradas en el modelo Taraxacum de Achille & Pier Castiglioni a 40€ o una chaise longue que recuerda a la Longue Chair de Los Eames a 65€, sofás de cuero o sillones de exterior de la marca Ketall. Todo está en venta: camas, sofás de diseño, mesas, televisores, equipos de sonido, alfombras, lámparas escultóricas, cuadros, objetos decorativos… Todo en perfecto estado y listo para decorar su nuevo hogar.

La cita comenzará el viernes 5 de septiembre (de 16:00 a 20:30h) y se mantendrá durante todo el fin de semana en horario ampliado de 10:00 a 20:30 h en la planta calle del propio hotel, Plaza Santa Ana 14, Madrid. Los muebles se dispondrán formando habitaciones o ambientes -tipo Ikea- para que los compradores puedan ver cómo quedarían en sus hogares. Los artículos pequeños se pueden llevar en el momento después de pagarlos; y para los grandes, ECO-ONE ofrece la posibilidad de recogida los días 9 y 10 de septiembre, o servicio de envío en Madrid.

“Queremos que esta acción sea un punto de inflexión. Si conseguimos que hoteles y ciudadanos vean el mobiliario de segunda mano como un recurso y no como un residuo, estaremos dando un paso importante hacia la economía circular y hacia una forma más responsable de renovar los hoteles", asegura Carlos Fluixá, CEO de ECO-ONE.

Esta oportunidad única permitirá a quien se acerque al mercadillo llevarse un pedazo del alma de un hotel emblemático, y también refleja el auge de la segunda mano de lujo y la sostenibilidad. Es una forma distinta de comprar muebles con historia y calidad.