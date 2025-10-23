Iberia y la aerolínea turca Pegasus Airlines firman un acuerdo de código compartido

jueves 23 de octubre de 2025 , 09:28h

Iberia y la aerolínea turca Pegasus Airlines han firmado un acuerdo de código compartido que permitirá a ambas compañías ampliar su oferta de destinos y mejorar la conectividad entre España, Turquía y otros mercados clave.

Gracias a este acuerdo, los clientes de Iberia contarán ahora con nuevos destinos en Turquía, conectando con toda la red de Iberia a través del código de la aerolínea española en los vuelos operados por Pegasus Airlines. Esto permitirá a los clientes de Iberia volar directamente entre Madrid y Estambul (Aeropuerto Sabiha Gökçen), y desde allí poder trasladarse a otros siete destinos domésticos en Turquía: Izmir, Kayseri/Capadocia, Ankara, Antalya, Dalaman, Bodrum y Adana.

De la misma forma Pegasus Airlines pondrá su código en vuelos operados por Iberia desde Madrid hacia diversos destinos de España, Portugal y Brasil. Esto permitirá a sus clientes volar a once destinos domésticos: Palma de Mallorca, Gran Canaria, Ibiza, La Coruña, Asturias, Lanzarote, Fuerteventura, Vigo, Málaga, Sevilla y Tenerife Norte, Lisboa en Portugal, y a São Paulo mediante la conexión de su vuelo entre Estambul y Madrid.

El sistema de reservas contempla automáticamente el tiempo necesario para realizar la conexión entre los vuelos de Iberia, que operan desde la Terminal 4, y los de Pegasus, que lo hacen desde la Terminal 1, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, garantizando una experiencia de conexión fluida para los pasajeros que viajen en vuelos en código compartido. Además, el aeropuerto ofrece un servicio gratuito de autobuses que conecta las distintas terminales, facilitando el tránsito entre vuelos.

“Este acuerdo con Pegasus Airlines refuerza la apuesta de Iberia por ofrecer más y mejores opciones a nuestros clientes, conectando España y Latinoamérica con Turquía, ampliando así nuestra red de destinos en código compartido. Un acuerdo que también beneficiará a los clientes de Pegasus que podrán llegar de una forma más cómoda a varios de los destinos en los que operamos” ha asegurado María Jesús López Solás, directora Comercial, de Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia.

Emre Pekesen, director de Ventas y Planificación de Red de Pegasus Airlines, afirmó: "Estamos encantados de firmar este nuevo acuerdo con Iberia y ofrecer a nuestros pasajeros mejores conexiones en Turquía, España, Portugal y Latinoamérica. Este es un momento muy especial para nuestras aerolíneas, y esperamos mantener una relación de colaboración duradera."