Cobrizos, rojos y rubios cálidos: tendencias en coloración para este otoño e invierno

jueves 23 de octubre de 2025 , 09:06h

Juan Leal, estilista y director de educación de Pierino Cosmetics, nos acerca las tendencias en coloración para este otoño e invierno, destacando los cobrizos y rojos especiados sobre otros tonos también relevantes como los rubios butterscotch y dark suede, los castaños café y chocolate, las mechas woodlights o el moreno zafiro con sutiles matices de azul.

Hubo un tiempo no tan lejano en que las pelirrojas dominaron todo Hollywood, actrices como Maureen O´Hara, Rita Hayworth, Deborah Kerr o Rhonda Fleming. En la actualidad, hay grandes sucesoras como Julianne Moore, Jessica Chastain, Amy Adams o la más que probable ganadora del Oscar a la mejor actriz el próximo año: la irlandesa Jessie Buckley, por Hamnet (Chloé Zhao).

De siempre, ha estado ligado al clasicismo y la elegancia pero también ha ido unido a un carácter indomable que no siempre ha hecho justicia a sus portadoras. Queda especialmente bien en una piel fina y blanca, con grandes bucles pero también en un cabello largo y liso. Esta temporada de otoño e invierno, vuelve a estar de moda con gran cantidad de versiones y variantes, como son el spicy ginger, el cayenne copper, el ginger blonde o el fantástico auburn con sus suaves matices marrones: “Veremos mucho rojo vibrante y cobrizos melocotón que a mi personalmente, me encantan y encuentro muy favorecedor. Quizás estén por encima de otros al ser más suaves y también, la opción perfecta para las rubias que quieran dar un punto de calidez a sus melenas. Lo mejor que tienen estos tonos es su versatilidad, también destacaría el cherry cola y el copper red, son chic, profundos y bonitos” – nos explica Juan Leal, estilista y director de educación de Pierino Cosmetics, distribuidora en España de firmas de peluquería como Glynt, María Nila u Original & Mineral (O&M).

Para mantener perfecto nuestro tono cobrizo, Juan aconseja tratarlo con una buena rutina para el color: “Lo primero, aplicar un champú específico y después un buen acondicionador de calidad. Una vez cada 15 dias, deberíamos ponernos una mascarilla con color, lo que hará que nuestro cobrizo esté siempre impecable, luminoso y radiante. Evitemos si queremos conservarlo, lavar el pelo con agua muy caliente o acercar demasiado calor con nuestras herramientas de peinado”.

Rubios cálidos, castaños chocolate y mechas woodlights

Caramelo, dorado, butterscotch, avellana, miel, dark suede… los rubios este otoño e invierno tienden a la calidez, de ahí que estén de moda los tonos beige, arena y vainilla. Los castaños, irán desde los chocolates y café al smoky bronze o ahumado, el mocha mousse o con matices miel. En cualquier caso, serán tonos elegantes y sofisticados no demasiado oscuros, más luminosos con toques canela y naranja. En cuánto a las mujeres morenas que no quieran dejar de serlo pero sí busquen alguna variación a su habitual tonalidad, unos matices discretos de azul zafiro son una estupenda opción, aportando un estilo más moderno y rompedor.

Desde Pierino Cosmetics, Juan Leal apuesta por un rubio, castaño y moreno muy concretos: “De entre los tonos más trendies esta temporada elijo tres de la firma Original & Mineral como son el Gold Pink para rubias de su línea de pasteles (se requiere una base clara), así como el castaño Dark Coffee Brunette y para las morenas, el raspberry, que enlaza muy bien con las tendencias actuales ya que cuenta con reflejos rojizos y cobrizos”.

Por último, las mechas woodlights son claramente otoñales con su toque madera y transiciones difuminadas, se realiza a mano alzada y provoca un efecto sutil y natural que aporta luminosidad y suaviza las facciones, muy recomendables para mujeres de más de 45-50 años.