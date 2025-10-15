España amplia la conectividad aérea con Estados Unidos con la nueva ruta de Iberia a Orlando

miércoles 15 de octubre de 2025 , 09:33h

Brand USA, la organización oficial de marketing de destinos de Estados Unidos, comunica la expansión de la conectividad aérea entre España y el país norteamericano tras el anuncio de Iberia de una nueva ruta directa entre Madrid y Orlando, que comenzará a operar el 26 de octubre. Esta nueva conexión refuerza el compromiso de la aerolínea española con el mercado norteamericano y ofrece a los viajeros españoles más opciones para explorar los destinos icónicos y la diversidad cultural de Estados Unidos.

Con esta incorporación, Iberia conectará España con diez ciudades estadounidenses —Nueva York, Miami, Boston, Washington D.C., Chicago, Dallas Fort Worth, Los Ángeles, San Francisco y ahora Orlando—, ofreciendo casi 1,7 millones de asientos en 2025 y un promedio de 140 vuelos semanales entre ambos países.

Más allá del territorio continental estadounidense, la ruta de Iberia entre Puerto Rico y Europa inició 2025 con un vuelo diario (siete frecuencias semanales), y a lo largo del año ha experimentado un crecimiento progresivo, alcanzando nueve frecuencias semanales en junio, diez en septiembre y once en diciembre. Con estos incrementos, la ruta ofrece ahora la mayor capacidad registrada hasta la fecha, con aproximadamente 250.000 asientos disponibles entre San Juan y Madrid.

“El crecimiento del servicio transatlántico de Iberia representa un paso importante para fortalecer los lazos turísticos entre España y Estados Unidos”, afirma Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA. “Una conectividad más amplia y directa permite a los viajeros españoles descubrir nuevos destinos más allá de los clásicos, desde las playas de Florida hasta los parques nacionales del oeste estadounidense. Esta expansión refuerza la relación entre ambos países y abre nuevas oportunidades para el turismo cultural, gastronómico y de experiencias.”

“Con diez destinos en Estados Unidos, incluida nuestra nueva ruta directa a Orlando y Puerto Rico, Iberia sigue consolidando su posición en uno de nuestros mercados de largo radio más estratégicos”, señala Víctor Moneo, director de Ventas Globales de Iberia. “Este crecimiento se refleja en las 140 frecuencias semanales que operamos entre España y Estados Unidos, impulsando la conectividad aérea, apoyando el constante aumento del turismo y los viajes de negocios, y ofreciendo a nuestros clientes más oportunidades para explorar la diversidad y el dinamismo de Estados Unidos.”

Conectividad aérea entre España y Estados Unidos

Esta continua expansión de los servicios aéreos refleja el creciente interés de los viajeros españoles por vivir experiencias nuevas e inmersivas en Estados Unidos. Si bien Madrid y Barcelona siguen siendo las principales puertas de entrada, las rutas estacionales adicionales desde aeropuertos regionales están mejorando el acceso y la comodidad, haciendo que sea más fácil que nunca para los viajeros de toda España explorar una gama más amplia de destinos estadounidenses.

Las actuales rutas sin escalas desde España a Estados Unidos:

Desde Madrid (MAD):

Iberia: Nueva York (JFK), Miami (MIA), Boston (BOS), Washington D.C. (IAD), Chicago (ORD), Dallas Fort Worth (DFW), Los Ángeles (LAX), San Francisco (SFO) y Orlando (MCO – lanzamiento el 26 de octubre).

American Airlines: Dallas/Fort Worth (DFW), Miami (MIA), Filadelfia (PHL), Nueva York (JFK), Chicago (ORD), Charlotte (CLT), Los Ángeles (LAX), San Francisco (SFO) y Boston (BOS – verano).

United Airlines: Newark (EWR) y Washington D.C. (IAD); Chicago (ORD – verano).

Delta Air Lines: Nueva York (JFK) y Atlanta (ATL).

Air Europa: Nueva York (JFK) y Miami (MIA), con servicio estacional a Los Ángeles (LAX).

JetBlue Airways (estacional, verano): Boston (BOS).

Desde Barcelona (BCN):

LEVEL: Nueva York (JFK), Boston (BOS), Los Ángeles (LAX), San Francisco (SFO) y Miami (MIA).

American Airlines: Nueva York (JFK – extendido hasta diciembre de 2025).

United Airlines: Newark (EWR), Washington D.C. (IAD), San Francisco (SFO – verano) y Chicago (ORD – verano).

Delta Air Lines: Nueva York (JFK) y Atlanta (ATL) todo el año, con Boston (BOS) en verano. (Iberia no opera actualmente vuelos directos de largo radio a Estados Unidos desde Barcelona; estos son gestionados por LEVEL, parte del grupo IAG.)

Desde Málaga (AGP):

United Airlines (estacional, verano): Newark (EWR).

Desde Palma de Mallorca (PMI):

United Airlines (estacional, verano): Newark (EWR).

Desde Bilbao (BIO):

United Airlines (estacional, verano): Newark (EWR).

Desde Tenerife Sur (TFS):

United Airlines : Servicio a Newark (EWR) programado para reanudarse el 18 de diciembre de 2025 (anteriormente suspendido a comienzos de 2025).

Esta amplia y creciente red sitúa a España entre los principales mercados europeos con mayor capacidad aérea hacia Estados Unidos. De esta manera, se fortalece aún más el turismo bilateral y el intercambio económico y cultural entre ambos países.