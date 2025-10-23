Neot Semadar, reconocido como uno de los mejores pueblos turísticos

jueves 23 de octubre de 2025 , 09:12h

El Ministerio de Turismo de Israel considera la iniciativa «mejores pueblos turísticos» de la UN Tourism como uno de sus proyectos insignia. Después de que el pueblo de Kfar Kama recibiera el reconocimiento pleno de la organización en 2022, ahora el reconocimiento es para otro pueblo global de Israel: Neot Semadar. Con este logro, Israel se une a la lista de países líderes a nivel mundial que cuentan con más de una Global Village reconocida, comparable al prestigioso estatus de los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El reconocimiento de Neot Semadar sirve como motor para el desarrollo del turismo rural en el Negev, creando nuevas fuentes de crecimiento económico y preservando al mismo tiempo la singularidad cultural y social de la comunidad. El proyecto de la UN Tourism es una iniciativa internacional que reconoce a las comunidades rurales que lideran el turismo sostenible, la preservación del patrimonio cultural y el fortalecimiento de las economías locales. La candidatura de Neot Semadar fue presentada por el Ministerio de Turismo en el marco del programa "fast track" para su pleno reconocimiento, como parte de una política más amplia de promoción de comunidades y asentamientos únicos en Israel en la escena mundial.

Los pueblos seleccionados se unen a una plataforma internacional de destinos rurales excepcionales y se benefician de una amplia exposición, orientación profesional, cooperación global y desarrollo de infraestructuras. El Ministerio de Turismo inició y dirigió la candidatura del kibutz Neot Semadar para el premio, acompañando el proceso de principio a fin, desde la presentación de la solicitud, pasando por la preparación del dossier de presentación, hasta el apoyo profesional ante el comité evaluador, contribuyendo así directamente al reconocimiento del kibutz como modelo global de desarrollo turístico innovador, sostenible y basado en la comunidad.

Neot Semadar es un kibutz comunitario situado en el corazón del desierto, que destaca por su resiliencia social, su sostenibilidad medioambiental y su economía diversificada. Su ubicación ofrece una excelente accesibilidad a Jerusalén, al centro del país y al aeropuerto de Ramon, además de una avanzada infraestructura sanitaria en Eilat. La comunidad funciona según los valores de inclusión y reciprocidad, mantiene un estilo de vida con bajas emisiones de carbono, gestiona una central solar independiente, cuenta con avanzados sistemas de agua, compostaje y reciclaje, y presta especial atención al bienestar animal.

Neot Semadar también posee un impresionante patrimonio cultural: un reconocido centro de arte, un observatorio de estrellas, actividades "de la granja a la mesa" y talleres de bienestar, además de diversas actividades turísticas que incluyen agricultura, energías renovables y turismo local.

Este logro fue posible gracias a la colaboración con la Autoridad Regional de Turismo de Eilot y la delegación del Ministerio de Turismo con el Kibutz Neot Semadar. Representa una contribución significativa no solo a la comunidad local, sino también al fortalecimiento del entorno regional y a la consolidación de la imagen de Israel como destino turístico diverso y sostenible. El reconocimiento se alinea con el esfuerzo nacional por presentar las múltiples facetas de Israel y destaca la larga colaboración entre el Ministerio de Turismo y ONU Turismo, que permite impulsar los logros locales para una amplia difusión internacional y consolida la posición de Israel en el panorama turístico mundial.