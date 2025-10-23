Nuevas experiencias y novedades para celebrar los 250 años de Estados Unidos

jueves 23 de octubre de 2025 , 09:21h

A medida que Estados Unidos se acerca a su 250.º aniversario, 2026 se perfila como un año histórico en todo el país. Como organización oficial de marketing de destinos de la nación, Brand USA invita a los viajeros de todo el mundo a descubrir las novedades, desde grandes atracciones y hoteles de lujo hasta eventos culturales emblemáticos y una mayor oferta de vuelos internacionales. Con tanto por venir, los viajeros encontrarán nuevas razones para explorar cada rincón de Estados Unidos.

“Con America250, el centenario de la Ruta 66 y la Copa Mundial de la FIFA coincidiendo en 2026, Estados Unidos está entrando en un momento único en una generación. Desde grandes inauguraciones hasta hitos históricos, los destinos de todo el país están ofreciendo a los viajeros más razones que nunca para explorar lo que hace única a esta nación. Damos la bienvenida a visitantes de todo el mundo para que descubran las historias, los lugares y las experiencias que definen a Estados Unidos”, afirmó Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de Brand USA.

En el Sur (Texas, Florida, Luisiana, Carolina del Norte, Tennessee, Alabama, Mississippi)

En la primavera de 2026, el parque temático Dollywood, galardonado y propiedad de Dolly Parton, ubicado en Pigeon Forge, Tennessee, presentará NightFlight Expedition, la primera montaña rusa híbrida familiar y paseo en balsa de aguas rápidas bajo techo del mundo. La atracción, de diseño personalizado, llevará a los visitantes a un vuelo nocturno sobre los pintorescos Montes Smoky, para luego disfrutar de una emocionante travesía en balsa a través de más de 500.000 galones de agua en movimiento, mientras recorren una cresta montañosa en montaña rusa y navegan por un misterioso lago resplandeciente en bote.

Por otro lado, el próximo año Aer Lingus ofrecerá vuelos directos desde el Aeropuerto de Dublín hasta el Aeropuerto Internacional Raleigh-Durham, en Carolina del Norte, a partir de abril, abriendo así el primer vuelo directo desde Irlanda a Raleigh-Durham. American Airlines también inaugurará varias nuevas rutas internacionales con servicio directo desde Milán (Italia) a Miami, y desde Zúrich (Suiza) y Atenas (Grecia) hacia Dallas Fort Worth.

Tampa Bay, Florida, está viviendo un impresionante auge hotelero, y Pendry Tampa ofrecerá pronto a los visitantes una nueva experiencia de lujo moderno de cinco estrellas, que debutará en 2026 en el corazón del famoso Riverwalk del centro de Tampa. Pendry Tampa contará con 220 habitaciones de hotel de diseño vanguardista, 200 residencias privadas Pendry, tres propuestas gastronómicas exclusivas, un spa y centro de fitness de clase mundial, una piscina en la azotea y una gran variedad de tiendas y restaurantes frente al Riverwalk, además de más de 1.000 metros cuadrados de espacio privado para eventos.

El Mardi Gras Museum of Imperial Calcasieu, ubicado en Lake Charles, Luisiana, presentará una nueva sede de 6.000 pies cuadrados dentro del Distrito Cultural Nellie Lutcher. El museo reabrirá en enero de 2026 con el objetivo de mostrar las tradiciones del Mardi Gras del suroeste de Luisiana durante todo el año, ofrecer espacios versátiles para exposiciones y actividades interactivas, y convertirse en un centro cultural clave para la región.

Fort Myers’ Islands, Beaches and Neighborhoods celebran un momento histórico de regeneración tras el huracán Ian, con el anuncio de que Sanibel and Captiva están oficialmente “de regreso”. Tras varios años de restauración, las islas vuelven a recibir visitantes internacionales con experiencias renovadas, infraestructura revitalizada y alojamiento mejorado. Más del 70 % de los restaurantes y comercios han reabierto, todas las atracciones están en funcionamiento, y las playas y parques restaurados hacen que las islas estén plenamente listas para el turismo.

En Austin, Texas, Austin City Limits Turns 50 in 2026, un hito que rinde homenaje al legado perdurable de Austin como la Capital Mundial de la Música en Vivo. Para celebrar la ocasión, habrá una programación especial de eventos y conciertos, con presentaciones en vivo e entrevistas entre bastidores con artistas legendarios.

Universal Destinations & Experiences inaugurará en Frisco el Universal Kids Resort, un nuevo y pionero parque temático diseñado específicamente para familias con niños pequeños. Con siete tierras imaginativas, atracciones infantiles, encuentros con personajes, espectáculos interactivos y jardines sensoriales, el complejo dará vida a los personajes y relatos más queridos de Universal para el disfrute de toda la familia.

A partir de mayo, Air Canada lanzará un nuevo servicio directo desde Toronto a San Antonio, justo a tiempo para que los viajeros experimenten el renovado espíritu de la ciudad. Como parte del Alamo Plan, valorado en 550 millones de dólares, el Alamo Promenade celebrará la reapertura del Paseo del Alamo, el cual ha sido, durante más de 40 años, el vínculo entre El Álamo y el River Walk de San Antonio. Este paseo volverá a conectar los dos destinos más visitados de Texas, con senderos actualizados y totalmente accesibles según la ADA, además de un sistema de captación de aguas pluviales para reducir la dependencia de los servicios locales, honrando el diseño histórico original que destacaba el agua como fuente de vida.

Se han reabierto 114 millas del Blue Ridge Parkway, desde Mount Mitchell hasta Cherokee, atravesando Asheville y el condado de Buncombe, lo que incluye acceso a Craggy Gardens, Mount Mitchell y numerosos miradores panorámicos (justo a tiempo para la temporada de follaje otoñal).

El servicio Mardi Gras de Amtrak regresa, conectando Nueva Orleans (Luisiana) con Mobile (Alabama), e incluyendo cuatro paradas en Misisipi: Bay St. Louis, Gulfport, Biloxi y Pascagoula. Los pasajeros podrán disfrutar de las vistas escénicas de la costa del Golfo y los pantanos durante el trayecto, con paradas en diversas comunidades locales a lo largo del recorrido.

En el oeste (Arizona, California, Montana, Nevada, New Mexico, Utah)

KLM amplía sus rutas desde Salt Lake City, Utah, hacia Ámsterdam, ofreciendo seis vuelos semanales. En Salt Lake City, el nuevo viaje en tren Canyon Spirit de Rocky Mountaineer también comenzará en abril de 2026.

A partir de diciembre de 2025, China Airlines lanzará los primeros vuelos directos desde Taipéi a Phoenix, conectando directamente Asia con la capital de Arizona para explorar impresionantes paisajes desérticos, resorts de golf y bienestar de clase mundial y el acceso al Gran Cañón. Starlux Airlines la seguirá en enero de 2026 con su propio servicio sin escalas, ampliando aún más el acceso entre Asia y el suroeste estadounidense.

Gaylord Pacific Resort & Convention Center en Chula Vista, California, cerca de San Diego, se inauguró recientemente como la primera ubicación de Gaylord Hotels en la Costa Oeste. La propiedad cuenta con 1.600 habitaciones, más de 477.000 pies cuadrados de espacio para reuniones y eventos, múltiples restaurantes, piscinas, un spa y un parque acuático. El primer NASCAR San Diego Weekend se celebrará en junio de 2026 en la Base Naval de Coronado, en California, conmemorando el 250.º aniversario de la Marina de los EE. UU.. Además de ser el primer evento de NASCAR en San Diego, también será la primera carrera celebrada en una base militar.

El primer hotel de lujo frente al mar en Santa Cruz, La Bahia Hotel + Spa, abrirá sus puertas abrazando el concepto de joyspan [joi-spahn], que significa “cuánto tiempo dentro de una vida se experimenta realmente con alegría”. El primero de su tipo en la ciudad, La Bahia contará con 155 habitaciones, incluidas 16 suites con vistas despejadas a la Bahía de Monterey, mostrando una estética hispano-mediterránea con un toque interior art déco elevado, abarcando toda una manzana de la ciudad.

Santa Monica, California, celebra su 150.º aniversario desde su fundación en 1875 y destaca su importancia cultural como el extremo occidental de la Ruta 66 durante el año del centenario de la legendaria carretera. Visita uno de los tres Centros de Información para Visitantes de Santa Monica Travel & Tourism para comprar el souvenir perfecto con temática de la Ruta 66 y recibir un Certificado de Finalización gratuito que conmemora el final de tu viaje.

En Albuquerque, Nuevo Mexico, el nuevo proyecto Route 66 Remixed transforma la Central Avenue en un “viaje por carretera impulsado por el arte”, con instalaciones a gran escala y experiencias digitales creadas en colaboración con Meow Wolf, Refract Studio y artistas locales. Hakim Bellamy, el primer Poeta Laureado de Albuquerque, será el narrador y cuentacuentos de esta experiencia de viaje.

En 2026, Los Angeles presentará nuevas e interesantes experiencias con la inauguración del Lucas Museum of Narrative Art y las David Geffen Galleries en el Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Gracias a la primera fase de la extensión de la línea D del Metro y al LAX Automated People Mover, explorar la cultura e innovación de clase mundial de Los Ángeles será más accesible que nunca.

La primera fase de OCVIBE, un distrito de entretenimiento transformador valorado en 4.000 millones de dólares, abrirá en Anaheim, California, en 2026, con el Honda Center como punto central, y ofrecerá nuevos anfiteatros, restaurantes, mercados y plazas públicas. El distrito completo se prevé que esté terminado en 2028, justo a tiempo para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28.

Ubicado en la parte trasera de Lone Mountain, en Big Sky, Montana, el One&Only Moonlight Basin Resort Basin Resort abrirá para la temporada de esquí 2025–2026, ofreciendo acceso inigualable a la montaña. El complejo cuenta con varios lodges, que incluyen 73 habitaciones y suites y 19 cabañas para huéspedes. En la propiedad hay seis restaurantes y bares, además de un spa de última generación.

Universal Studios Hollywood, en California, “Fast & Furious: Hollywood Drift", su primera montaña rusa al aire libre de alta velocidad. Con un innovador sistema de rotación de 360 grados de los vehículos individuales a lo largo de 4.100 pies de una elaborada vía, meticulosamente construida con tecnología de reducción de sonido para una experiencia impresionante, la atracción debutará como la montaña rusa más rápida del portafolio de Universal Destinations & Experiences, alcanzando una velocidad de 72 millas por hora.

El Área de la Bahía de San Francisco, en California, será sede del Super Bowl LX at Levi’s Stadium. El evento irá precedido de una serie de actividades centradas en los aficionados en toda el área de la bahía, incluidas presentaciones en el Moscone Center de San Francisco. Además, el Levi’s Stadium también acogerá seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA en junio y julio.

En 2026, Las Vegas deslumbrará con la inauguración del glamoroso Vanderpump Hotel at The Cromwell y una vibrante cartelera de residencias de artistas de clase mundial, que incluirá la reunión de No Doubt con Gwen Stefani en The Sphere y el icónico regreso de Dolly Parton al Strip.

En el Medio Oeste (Indiana, Illinois, Missouri, Ohio, Wisconsin)

St. Louis, Missouri y British Airways han confirmado que en abril de 2026 comenzará un vuelo directo desde Heathrow a St. Louis, siendo la primera ruta sin escalas desde Londres a la ciudad en 22 años.

A partir de 2026, Air Canada lanzará nuevos vuelos diarios directos desde Montreal a Cleveland y Columbus, invitando a los viajeros a descubrir el renacimiento cultural de Ohio, que incluye la expansión de 50.000 pies cuadrados del Rock & Roll Hall of Fame.

Amtrak ampliará su servicio Missouri River Runner en 2026 para atender la creciente demanda durante la Copa Mundial de la FIFA. Desde abril hasta junio, un tercer tren diario operará entre St. Louis y Kansas City, facilitando que los aficionados al fútbol exploren más del Medio Oeste.

Indianápolis, Indiana, celebrará 150 millones de dólares en ampliaciones de senderos coincidiendo con la celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos, con el lanzamiento de una nueva y amplia red de senderos llamada The Trailways, que incluirá mapas digitales y un nuevo sistema de señalización urbana. Incluso contará con un sendero iluminado para ciclistas nocturnos.

El nuevo Byway Discovery Center, una instalación interactiva de última generación ubicada a lo largo del Meeting of the Great Rivers National Scenic Byway, en la Great River Road del suroeste de Illinois, será un centro de exploración y descubrimiento de la región Great Rivers & Routes. El centro se enfocará en la naturaleza, la historia y el turismo basado en los recursos naturales que existen a lo largo de la carretera entre Hartford y el Parque Estatal Pere Marquette, e incluirá una experiencia inmersiva en video, tienda de regalos y más, abierto los siete días de la semana.

El The Oneida Nation’s new $15 million museum, valorado en 15 millones de dólares y ubicado al oeste de Green Bay, Wisconsin, ya está en construcción y se prevé que abra en la primavera de 2026. Esta instalación ampliada ofrecerá más espacio para artefactos históricos, documentos, demostraciones culturales y reuniones comunitarias.

En el noreste (New York, New Jersey, Pennsylvania, Washington, D.C.)

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty dará la bienvenida a varias nuevas rutas internacionales directas en 2026. United Airlines iniciará su servicio desde Glasgow, Escocia, el 8 de mayo, seguido por una nueva ruta desde Seúl, Corea del Sur, el 4 de septiembre. Además, el servicio desde Bilbao, España, se lanzará más adelante en el año.

NextGen Acela ha lanzado una nueva experiencia de viaje premium a través de Amtrak, que conecta los principales centros urbanos entre Washington D. C., Nueva York y Boston, con una gran variedad de destinos intermedios.

Los Harlem Globetrotters celebran su 100.º aniversario con una gira legendaria que conmemora un siglo de clavadas espectaculares, trucos deslumbrantes y diversión familiar. Este evento único invita a los viajeros a vivir una pieza icónica de la historia del deporte y el entretenimiento estadounidense.

En el condado de Bucks, Pensilvania, Sesame Place® Philadelphia ha recibido nuevamente su recertificación como Certified Autism Center™. El parque se expande al convertirse en el primer parque temático de Estados Unidos en unirse al programa Hidden Disabilities Sunflower, ofreciendo identificadores gratuitos con el girasol para los visitantes con discapacidades no visibles.

En Washington D. C., el Smithsonian National Air and Space Museum celebra su 50.º aniversario tras una extensa renovación, con la reapertura de la mayoría de sus galerías que muestran hitos históricos de la exploración aérea y espacial. Se presentarán siete nuevas exposiciones el 1 de julio de 2026, centradas en temas como la comprensión del universo, cómo podrían vivir las personas en el espacio y un nuevo Centro de Vuelo y Artes. Además, la recién inaugurada American Dream Experience at the MILKEN CENTER, ofrece una mirada inmersiva a las historias estadounidenses y cómo se ha definido el Sueño Americano a lo largo del tiempo mediante hologramas, imágenes OLED y tecnología interactiva.

Washington D. C. también liderará la celebración del 250 aniversario de America aniversario de Estados Unidos con una amplia programación de eventos durante todo el año, en museos, teatros, restaurantes y lugares emblemáticos de toda la ciudad. Estos incluirán exposiciones especiales, actuaciones, experiencias gastronómicas e instalaciones de arte público que reflejarán la rica diversidad cultural e historia de Estados Unidos, desde 1776 hasta la actualidad.

Entre las nuevas atracciones y exposiciones destaca el National Archives, en Washington D. C., el único lugar donde pueden verse los documentos fundacionales históricos, como la Declaración de Independencia, la Constitución, la Carta de Derechos, entre otros.

Noroeste del Pacifico (Washington, Oregon, Idaho)

La conectividad aérea internacional con el Noroeste del Pacífico seguirá creciendo en 2026, con varias nuevas rutas directas desde Europa. Alaska Airlines inaugurará vuelos desde Roma y Londres Heathrow hacia Seattle, mientras que Delta Air Lines añadirá nuevas rutas desde Barcelona y Roma.

Seattle, Washington, ha completado recientemente un ambicioso proyecto de revitalización de su zona costera, que ofrece a los peatones vistas despejadas del agua y las montañas, además de un innovador parque infantil con temática de medusas, conciertos al aire libre, instalaciones artísticas de artistas indígenas locales y un carril bici de 1,2 millas.

Oregón se convierte en el primer estado de EE. UU. en obtener el estatus de ‘Accessibility Verified’ parte de Wheel the World, estableciendo un nuevo estándar de turismo inclusivo y promoviendo experiencias de viaje accesibles para personas con discapacidades visibles y no visibles. Este hito es el resultado de un esfuerzo estatal coordinado para evaluar y mejorar la accesibilidad de las empresas turísticas en todo Oregón, incluidos hoteles, experiencias de aventura al aire libre, atracciones culturales y gastronómicas.

El The Harriman, el resort Viceroy tiene previsto abrir en junio de 2026 en Sun Valley, Idaho. Este nuevo resort de lujo se ubicará a la entrada del centro de Ketchum y contará con 73 habitaciones, un spa de servicio completo, una piscina termal con área de inmersión en agua fría, y un observatorio en la azotea orientado hacia la Reserva de Cielos Oscuros del Centro de Idaho.

Fuera del territorio continental (Hawái, Puerto Rico)

En Puerto Rico, el Parque de Las Ciencias presenta el Claro Space Dome by Toroverde en Bayamón, el primer domo de proyección inmersiva de 360° en América Latina. Equipado con conectividad de fibra óptica y tecnología 5G de ondas milimétricas, el domo combina tecnología, educación, arte y entretenimiento, ofreciendo experiencias interactivas y sensoriales para todas las edades.

En Hawái, Experience Kilohana lanza el “Aloha Pass”, un pase de precio fijo que incluye exclusivamente negocios de propiedad local. Los visitantes con el Aloha Pass podrán disfrutar de más de una docena de tours y actividades, además de productos únicos no disponibles en otros lugares, todos desarrollados con el apoyo y la orientación de Experience Kilohana. Desde clases de surf y museos hasta luaus y recorridos culturales, los viajeros podrán vivir el auténtico espíritu Aloha mientras apoyan la economía local.