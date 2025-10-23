Parenthesis, programa de bienestar integral de la granja orgánica Los Confites en Cáceres

jueves 23 de octubre de 2025 , 09:30h

Lo que comenzó como la búsqueda de un lugar donde descansar se ha convertido con el tiempo en uno de los proyectos rurales más inspiradores de la comarca de La Vera (Cáceres), Extremadura. Los Confites, fundada por el matrimonio compuesto por María Franco y Javier Arenzana, nació de un sueño compartido: recuperar el contacto con la tierra y ofrecer a los demás la posibilidad de hacerlo también.

A través de la rehabilitación de antiguos secaderos, el cultivo ecológico y una propuesta gastronómica con alma desarrollada por su hija Lucía, Los Confites ha construido en los últimos siete años una comunidad que busca desconectar para reconectar con lo esencial. “A lo largo de estos años hemos comprobado que todos necesitamos un PARENTHESIS en nuestras vidas, de ahí que hayamos decidido lanzar una experiencia de bienestar integral en nuestro pequeño rincón en el mundo”, explican María y Javier.

“Está pensada para desacelerar, dejar que te cuiden y volver a ser consciente de lo que realmente importa. Porque creemos que el autocuidado no debería ser un privilegio, sino la base de una vida presente, regenerativa y real”, añaden. Así, la primera edición de PARENTHESIS tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre bajo el título Perder el Miedo con un objetivo claro: reconectar, afrontar y volver con más claridad, energía y foco.

Un equipo excepcional para una experiencia única

Durante tres días, los participantes vivirán una experiencia integral que combina nutrición esencial con productos ecológicos y de temporada, conciencia corporal y ejercicio físico, conexión con la naturaleza, mindfulness, barre, así como charlas inspiradoras… en un plan personalizado que incluye una sesión de seguimiento online.

Todo ello de la mano de un equipo fuera de serie que ha diseñado cada experiencia para que sea única: el entrenador personal Fernando Sartorius; María Kindelán, experta en nutrición sostenible y consciente, el explorador Nacho Dean; Eva Orna, que es bailarina profesional y profesora de barre, así como los fundadores de Los Confites.

Además, Perder el Miedo cuenta con la colaboración especial de Julio de la Iglesia, TEDAX y coach ejecutivo. Autor de El Miedo es de valientes, comparte su metodología con directivos tras dos décadas explorando la frontera del valor, la vulnerabilidad y la acción consciente.

PARENTHESIS marca el inicio de una nueva etapa en Los Confites, que amplía su propuesta de hospitalidad consciente e invita a vivir experiencias transformadoras en plena naturaleza de La Vera, Extremadura.