Navidad en Malta: cinco experiencias para disfrutar de esta temporada

viernes 21 de noviembre de 2025 , 10:00h

En Navidad, Europa despliega su encanto a través de luces, tradiciones y experiencias que invitan a disfrutar de la temporada con intensidad. Concretamente, Malta se presenta como un destino que integra su riqueza histórica y cultural con un ambiente navideño cuidadosamente preparado, brindando a los visitantes múltiples experiencias para disfrutar durante la temporada.

Entre mercadillos, ferias, espectáculos y celebraciones tradicionales, la isla permite vivir la temporada navideña de manera memorable, en un entorno que equilibra patrimonio, entretenimiento y experiencias auténticas.

Sumergirse en la magia navideña de Fairyland en La Valletta

Fairyland, el evento navideño más emblemático de Malta regresa con más atracciones y diversión que nunca. Desde el 5 de diciembre hasta el 4 de enero de 2026, Pjazza Tritoni en La Valletta se transforma en Santa’s City, extendiéndose hasta los Graneros de Floriana, con experiencias que incluyen la icónica Rudolph’s Wheel, una pista de hielo, un mercado navideño y nuevas atracciones como Candy Cane Slide, Frosty Bike Circuit, Dasher’s Roundabout y Fantasia Tinsel Track. Los visitantes también pueden disfrutar de juegos interactivos en el Chaos Lab, así como de la visita de Papá Noel y sus elfos, garantizando un día completo de entretenimiento familiar y magia navideña en el corazón de la capital.

Explorar Villa Rundle, el corazón navideño en Gozo

Villa Rundle Gardens, ubicado en el centro de Victoria, constituye uno de los espacios públicos más emblemáticos de Gozo. Inaugurado alrededor de 1915 y nombrado en honor al general Leslie Rundle, el jardín destaca por su valiosa combinación de especies arbóreas autóctonas y exóticas. Durante la temporada navideña, el recinto se transforma en un escenario festivo: sus senderos se iluminan, se instala un mercado artesanal con la participación de productores y entidades locales, y se organizan conciertos, actividades infantiles y encuentros comunitarios. Gracias a esta programación, Villa Rundle Gardens se consolida como un punto estratégico durante esta temporada en la isla, ofreciendo una experiencia cultural y social de referencia.

Saborear la navidad maltesa a través de su gastronomía

La Navidad en Malta se vive también a través de su repostería y bebidas tradicionales, cada una cargada de historia y sabor. El Qagħaq Tal-Għasel, pastel de miel relleno de higos, nueces y melaza de algarroba, se ha convertido en un ícono de la temporada. El Imbuljuta, chocolate caliente aromatizado con nueces y cáscara de naranja, ofrece calidez en los días de invierno, mientras que el Pudina tal-ħobż, versión maltesa del panettone, combina esponjosidad, frutas confitadas y nueces en una delicia festiva. Por su parte, el Helwa tat-Tork, dulce de almendras y agua de rosas, aporta textura y sabor característicos a las mesas navideñas.

Empaparse de luz y espíritu navideño en los Jardines de Buskett

La Magical Illuminated Trail vuelve esta Navidad para transformar los Jardines Buskett, en el histórico Palacio Verdala, en un cautivador universo de luz y fantasía. Del 5 de diciembre al 3 de enero, el recorrido invita a visitantes de todas las edades a sumergirse en mundos brillantes como el Coral Kingdom, la sorprendente Wonderland de Alicia y el Interactive Magical Forest, donde los más pequeños se convierten en parte de la magia. A lo largo del sendero, gigantes dulces luminosos, criaturas encantadas y la presencia traviesa del Grinch aportan sorpresa y diversión a cada paso, creando una experiencia nocturna inolvidable para vivir en familia y celebrar la Navidad en un entorno verdaderamente extraordinario.

Deleitarse con Natalis Notabilis en el corazón de Rabat

Natalis Notabilis convierte el corazón histórico de Rabat en un auténtico pueblo navideño del viernes 5 al domingo 14 de diciembre de 2025. St Paul’s Street y las calles aledañas se llenan de puestos de comida local e internacional, artesanía y productos típicos, mientras los visitantes recorren exposiciones de belenes, disfrutan de conciertos corales y espectáculos al aire libre. La combinación de luces, música y actividades hace de este evento una experiencia navideña envolvente, ideal para pasear y sumergirse en el espíritu festivo de la ciudad.