Zarzuela con sabor latinoamericano para dar la bienvenida al 2026

en el Teatro de la Zarzuela Nancy Fabiola, Zayra Ruiz, Darío Solari y Andrés Presno

El Teatro de la Zarzuela da la bienvenida al nuevo año como mejor sabe y su naturaleza exige: con música. Para recibir al 2026, subirán al escenario de la sala principal cuatro voces de gran reconocimiento internacional. La mezzosoprano española Nancy Fabiola Herrera, la soprano mexicana Zayra Ruiz, el barítono uruguayo Darío Solari y el tenor también uruguayo, Andrés Presno, protagonizarán 'Zarzuela con sabor latinoamericano', un concierto que supone un extraordinario viaje musical que reúne obras de gran reconocimiento con recuperaciones musicológicas de importante valor histórico.

El concierto estará conducido por José Miguel Pérez-Sierra, director musical del Teatro de la Zarzuela, al frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, formación titular del coliseo madrileño. El programa incluye partituras de gran valor (algunas de ellas recuperadas gracias a la colaboración de la Asociación Argentina de Compositores).

El público (que ha agotado las entradas semanas antes del concierto) disfrutará de romanzas como ¿Por qué a mí vuelve?, de El orgullo de Jalisco, o ¡Tente!, detén tu alado paso, de Don Gil de Alcalá. Habrá también momentos para dúos (Allá en mi barco, de El lobo de mar o Comprende lo grave de mi situación y No cantes más La africana, de El dúo de La africana), habaneras (Todas las mañanitas, de Don Gil de Alcalá) y rumbas (¡Popa!, de La Camagüeyana).

Ciclo 'Nuestro Atlántico'

Este concierto, además de ser el primero del año, inaugura el ciclo 'Nuestro Atlántico'. Serán un total de cuatro citas que buscan poner en valor la conexión musical, cultural y social entre las dos orillas ligadas por el océano. Tras este homenaje a la zarzuela con sabor latinoamericano, Jaquelina Livieri cantará 'Canciones Sin Patria' (24 de febrero) en el Ambigú del teatro de la calle Jovellanos. Este mismo espacio acogerá el recital 'Entre sueños y realidades' (24 de marzo) protagonizado por las sopranos Raquel del Pino y Soraya Méncid.

Cerrará el ciclo 'Alma latina' que llevará al espacio polivalente del Teatro de la Zarzuela a Emmanuel Franco acompañado por Daniel Ruiz de Cenzano al piano el 14 de abril.