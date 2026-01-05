Adeje impulsa una nueva oficina de información turística en Playa Fañabé

lunes 05 de enero de 2026 , 08:15h

El Ayuntamiento de Adeje ha avanzado en la construcción de una nueva oficina de información turística en Playa Fañabé, una infraestructura estratégica para el destino Costa Adeje. La iniciativa se ha desarrollado mediante un convenio interadministrativo con el Cabildo Insular de Tenerife dentro del programa de renovación de oficinas turísticas de la Red Infoten, que se llevará para su aprobación en el próximo pleno de enero. El objetivo es modernizar los servicios de atención al visitante, adaptándolos a los nuevos hábitos de consumo y a los estándares de calidad del destino.

La concejala del área de Turismo, Patricia Paulsen Fölling, ha señalado que esta nueva oficina “reforzará el modelo de destino que estamos construyendo en Costa Adeje, donde la información turística no se limita a orientar, sino que aporta experiencias, fideliza al visitante y pone en valor el territorio”. Paulsen Fölling ha añadido que “contar con una oficina de estas características en una zona de alta afluencia como Fañabé nos permitirá mejorar la atención directa, proyectar una imagen coherente con el posicionamiento del destino y ofrecer un servicio alineado con la innovación, la accesibilidad y la calidad”.

La nueva oficina, que sustituirá a la que actualmente se encuentra en funcionamiento, se ha proyectado en el paseo marítimo de la playa de Fañabé y ha sido concebida como un espacio abierto y conectado con su entorno, con relación directa con las personas usuarias y un funcionamiento bioclimático adecuado. La inversión total del proyecto asciende a 561.632,71 euros, que incluyen la ejecución de la obra y la dirección facultativa. La financiación se ha distribuido de forma equitativa entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje en lo relativo a la obra, mientras que la dirección facultativa ha sido asumida íntegramente por la administración insular. La previsión de ejecución es de dos años.

Esta infraestructura se ha clasificado como oficina de tipo A dentro de la Red Infoten, lo que implica su consideración como centro de visitantes experiencial. Este tipo de oficinas se caracterizan por ofrecer espacios amplios, equipamiento tecnológico avanzado, contenidos informativos actualizados y una atención personalizada orientada a la fidelización del visitante. Además, podrán integrar una tienda de valor vinculada a la marca Tenerife y facilitar la adquisición de experiencias, entradas o paquetes turísticos.

Con la firma del convenio en el próximo pleno del Ayuntamiento, la nueva oficina de Fañabé queda formalmente adherida a la Red Infoten, lo que conlleva el cumplimiento de una serie de requisitos de funcionamiento. Entre ellos, la prestación de un servicio los 365 días del año, un horario amplio adaptado al flujo de visitantes, personal con formación específica en turismo y dominio de idiomas, conectividad wifi abierta al público y la actualización constante de contenidos informativos en coordinación con Turismo de Tenerife.

A partir de la recepción de la obra, el Ayuntamiento de Adeje asumirá el mantenimiento de la instalación, preservando la configuración y los usos previstos en el proyecto aprobado. Actualmente Costa Adeje cuenta con tres oficinas de turismo ubicadas en Playa Troya, Fañabé y Playa Paraíso. Con esta actuación, Adeje refuerza su apuesta por una red de infraestructuras turísticas modernas, coherentes y bien integradas en el espacio público, que contribuyen a mejorar la experiencia del visitante y a consolidar la competitividad del destino Costa Adeje dentro del conjunto de la isla de Tenerife.