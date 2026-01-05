Iberia acompaña a Sus Majestades los Reyes Magos en su llegada a España

lunes 05 de enero de 2026 , 08:45h

Iberia dio la bienvenida a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que llegaron a España a bordo del último Airbus A321XLR que la compañía recibió la semana pasada. El avión ha aterrizado a primera hora de la mañana en La Muñoza, centro de mantenimiento e innovación de la aerolínea en Madrid.

La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar congregó a centenares de niños y familias, que han podido vivir de cerca un momento cargado de ilusión y emoción. Los Reyes Magos han descendido del avión saludando a los más pequeños, y han repartido regalos en el interior de uno de los hangares.

Desde La Muñoza, Sus Majestades continuarán su recorrido por toda España para ultimar los preparativos de la noche más esperada por millones de niños, en la que repartirán ilusión, sueños y regalos en cada hogar.

La llamada de la ilusión

Los niños y niñas que lo deseen aún están a tiempo de vivir una experiencia única y hablar directamente con Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Un año más, Melchor, Gaspar y Baltasar vuelven a sorprender a los más pequeños de España con su ya tradicional llamada mágica, una iniciativa que Iberia pone de nuevo en marcha y en la que han participado casi 30 millones de personas en los últimos cinco años.

A través de una videollamada, los niños pueden conversar con los Reyes Magos, contarles qué regalos desean, compartir sus aficiones y explicar cómo se han portado a lo largo del año. Gracias al uso de la Inteligencia Artificial, esta experiencia ofrece una interacción 100% personalizada, haciendo que cada llamada sea diferente y especialmente memorable.