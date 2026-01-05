Singapore Airlines celebra la Navidad con ofertas a Asia y Oceanía

lunes 05 de enero de 2026 , 08:30h

Singapore Airlines (SIA) pone en marcha una de las campañas promocionales más atractivas del año con motivo de la temporada post-Navidad, ofreciendo tarifas especiales en Clase Turista desde Barcelona a Asia, Australia y Nueva Zelanda, con precios desde 566 euros ida y vuelta, tasas incluidas.

El periodo de venta de esta promoción se extiende desde el 30 de diciembre de 2025 hasta el 26 de enero de 2026, mientras que los vuelos podrán realizarse en distintas ventanas a lo largo de 2026: del 15 de enero al 25 de marzo, del 6 de abril al 19 de junio y del 19 de agosto al 12 de diciembre, ofreciendo mayor flexibilidad para planificar viajes en temporada baja y media.

La campaña incluye una amplia red de destinos en Asia-Pacífico, con conexiones vía Singapur, hub principal de la aerolínea. Entre los destinos destacados se encuentran Singapur, desde 586 €; Bangkok y Phuket en Tailandia, desde 584 €; Bali y Yakarta en Indonesia, desde 571 €; Manila y Cebú en Filipinas, desde 590 €; Kuala Lumpur en Malasia desde 566 €; Siem Reap y Phnom Penh en Camboya desde 667 € y Hanói y Ho Chi Minh / Saigón en Vietnam desde 715 €.

Hong Kong, con una tarifa todo incluido desde 700 €, se incorpora de manera excepcional en esta campaña debido a su relevancia estratégica. La ciudad combina un destacado dinamismo financiero y comercial con una rica oferta cultural, gastronómica y turística, y es un punto de interés tanto para viajeros de negocios como de ocio. La inclusión de Hong Kong en esta promoción responde al valor estratégico del mercado de Barcelona, por sus vínculos comerciales, profesionales y flujos de viajeros con la región, permitiendo a Singapore Airlines fortalecer su presencia en un destino de alto interés.

Asimismo, la promoción cubre múltiples ciudades de Australia y Nueva Zelanda, como Sídney, desde 1.248 €; Melbourne, desde 1.240 €; Brisbane, desde 1.312 €; Perth, desde 1.296 €; Cairns, desde 1.311 €; Darwin, desde 1.334 €; Auckland, desde 1.555 €; y Christchurch, desde 1.671 €.

Los billetes son válidos exclusivamente para vuelos con salida y regreso a Barcelona, permiten realizar una escala en Singapur, hub de la aerolínea, y ofrecen la posibilidad de regresar desde un destino distinto al de llegada, brindando así mayor flexibilidad para personalizar el itinerario. La promoción está disponible únicamente en Clase Turista, con una estancia mínima de cinco días y máxima de tres meses.

Las tarifas promocionales están disponibles en la página web oficial de Singapore Airlines, así como a través de agencias de viajes registradas en el canal NDC, y representan una oportunidad única para descubrir algunos de los destinos más emblemáticos de la compañía, disfrutando de la comodidad, el servicio y la hospitalidad que caracterizan a Singapore Airlines.