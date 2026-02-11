Taiwán avanza en el informe del Barómetro de Turismo Mundial

miércoles 11 de febrero de 2026 , 10:00h

Taiwán ascendió tres lugares, ubicándose en el puesto 36 a nivel mundial en el Barómetro de Turismo Mundial publicado en noviembre pasado por la Organización Mundial del Turismo de la Organización de las Naciones Unidas, reflejando un renovado interés en Taiwán como destino turístico, informó la Administración de Turismo (TA, siglas en inglés) el 26 de enero.



Según las últimas estadísticas de la Agencia Nacional de Inmigración, la TA indicó que Taiwán registró 8,57 millones de llegadas de extranjeros en 2025, un aumento del 9 por ciento con respecto al año anterior, y señaló que los visitantes provenientes de Japón, Corea del Sur, y Hong Kong y Macao superaron el millón cada uno.



Los ingresos del turismo internacional alcanzaron los 10.030 millones de dólares estadounidenses en 2024, y la cifra aumentó un 11,56 por ciento durante los primeros tres trimestres de 2025, alcanzando un estimado de 7.890 millones millones de dólares, según la agencia.



La TA señaló que la mayor tasa de crecimiento de los ingresos turísticos en comparación con el número de llegadas revela un cambio en el comportamiento de los visitantes internacionales. Los turistas extranjeros están gastando más tiempo y más dinero en Taiwán, agregó la agencia.



Un desglose de las estadísticas muestra que los visitantes estadounidenses gastaron un promedio de 75.000 dólares taiwaneses (2.380 dólares estadounidenses) por una estadía de 10 días, mientras que los visitantes europeos gastaron alrededor de 80.000 dólares taiwaneses por una estadía promedio de 12 días, y los visitantes de los principales países del Sudeste Asiático gastaron entre 35.000 y 45.000 dólares taiwaneses en viajes de 7 a 9 días.



Otra tendencia notable es la transición de Taiwán de un simple punto de tránsito a un destino turístico, indicó la TA, atribuyendo este desarrollo positivo a las experiencias urbanas únicas de la nación, su gastronomía y su atractivo cultural.