La chaqueta Atlas Infinity Stretch de Helley Hassen recibe dos premios Red Dot Design

miércoles 19 de noviembre de 2025 , 09:15h

Flexibilidad, adaptabilidad y completa protección incluso en las condiciones climáticas más difíciles. Es cuanto ofrece la nueva y galardona chaqueta Atlas Infinity Stretch que Helly Hansen presenta para el otoño/invierno 2025. Disponible tanto en versión femenina como masculina, la chaqueta elástica ha sido reconocida con dos galardones Red Dot Design Awards, uno de ellos el Red Dot Innovative Design Award.

Observando el trabajo de los profesionales del esquí (atletas, entrenadores, patrulleros), los diseñadores de Helly Hansen no han parado hasta conseguir una chaqueta confortable, elástica, flexible y una protección completa incluso en las condiciones climáticas más complejas. La chaqueta elástica Atlas Infinity Stretch es el resultado de años de innovación y se basa en la tecnología LIFA INFINITYTM, la más innovadora de la marca.

Un nuevo tejido elástico:

Lanzada originalmente en el año 2020, la LIFA INFINITYTM es una tecnología profesional, impermeable y transpirable. La novedad es que, tras años de investigación, Helly Hansen ha sido capaz de convertir esta membrana porosa en un tejido elástico, con un nuevo nivel de confort y rendimiento que le permite reemplazar las alternativas tradicionales de estiramiento basadas históricamente en productos químicos (PFAS y disolventes).

Así, la nueva chaqueta de esquí Atlas Infinity Stretch está construida con esta exclusiva membrana, con tratamiento duradero repelente al agua. Además, el polímero de polipropileno utilizado en la membrana si bien ofrece propiedades hidrofóbicas inherentes, también plantea desafíos cuando se trata de estiramiento debido a su cristalinidad. La chaqueta elástica Atlas Infinity cumple con las características de impermeabilidad y transpiración extremas de la construcción HELLY TECH® Professional, y ofrece el más alto nivel de protección y comodidad para los largos días en las pistas.

Otras tecnologías

La chaqueta también está construida con aislamiento PrimaLoft® Gold Cross Core, utilizando tecnología de aerogel para un calor ligero, y como una chaqueta de esquí totalmente equipada, está cargado con innovadoras tecnologías y características de rendimie nto, incluyendo la tecnología H2FlowTM que mejora la circulación del aire y la distribución de calor a través de cremalleras de ventilación.

La chaqueta incluye un Life Pocket +™ para prolongar la duración de la batería del móvil en el frío, una correa de teléfono de silicona que acomoda una variedad de tamaños de teléfono para minimizar cualquier riesgo de caída, y una falda de polvo con cremallera para un acabado elegante y limpio cuando se guarda. La chaqueta también cuenta con una capucha compatible con el casco con amarillo neón de alta visibilidad que es visible cuando el ventilador expandible se abre para mayor seguridad y visibilidad, especialmente en condiciones de nieve extremas. La capucha también se puede quitar cuando no es necesario, y para mayor seguridad, la chaqueta también contiene un reflector RECCO® para buscar en caso de emergencia.

Por primera vez en una chaqueta shell, hemos aplicado nuestro sistema de regulación de la temperatura H2FLOW™ a través de plumón y almohadillas de Primaloft® Gold Cross estratégicamente diseñadas que permiten que el aire circule y se libere del sistema de ventilación inteligente. un reflector RECCO® para facilitar la localización y aislamiento PrimaLoft® Gold Cross Core para mantener el calor. Características adicionales, como una capucha desmontable, un faldón impermeable y extraíble y múltiples bolsillos, mejoran la comodidad y la funcionalidad.

"La colaboración y el aprendizaje de nuestros profesionales está en el centro de todo lo que hacemos. Sus experiencias y conocimientos nos motivan constantemente a hacer mejor con los nuevos tejidos y tecnologías incorporadas en diseños de calidad, diseñados específicamente", dijo Øyvind Vedvik, vicepresidente de deportes de invierno e I+D de Helly Hansen. "Esta temporada, después de años de investigación y pruebas, sus comentarios nos inspiraron a desarrollar el primer tejido elástico sin disolventes en el mercado con nuestra tecnología LIFA INFINITYTM superior, y estamos emocionados de lanzarlo en una pieza cumbre de nuestra colección de pistas con la chaqueta elástica Atlas Infinity."

La chaqueta elástica Atlas Infinity Stretch está disponible tanto en diseño específico para hombre como mujer y forma parte del programa Helly Hansen Ski Free. Este programa permite a los consumidores obtener un día libre de esquí en uno de los más de cincuenta resorts de primera clase en Europa y América del Norte con la compra de esta chaqueta. Para obtener más información sobre LIFA INFINITYTM y el programa Ski Free, visite www.hellyhansen.com.

Desde hace casi 150 años, Helly Hansen, una marca líder mundial de esquí en la que confían los profesionales de todo el mundo, ha continuado fabricando equipos de calidad profesional para ayudar a las personas a permanecer y sentirse vivas en la montaña. Con la innovación en su núcleo, la marca con sede en Noruega empuja los límites del rendimiento, aprovechando el conocimiento profesional y la retroalimentación para crear nuevos tejidos y tecnologías.

Reconocida con dos Red Dot Design Awards

La nueva chaqueta elástica Atlas Infinity Stretch ha sido reconocida recientemente con dos premios Red Dot Design Awards. Se trata de uno de los concursos de diseño más prestigiosos del mundo, evaluado por un jurado internacional de expertos que ha afirmado que: "Esta chaqueta de esquí combina una innovadora tecnología de materiales con la máxima libertad de movimiento".

El "Red Dot" se ha convertido en un sello mundialmente reconocido de excelente calidad de diseño. Este año, la chaqueta también ha sido reconocida con el premio Red Dot Innovative Design Award, que se otorga a los productos que cuentan con materiales innovadores y diseños revolucionarios.