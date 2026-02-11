TAP Air Portugal selecciona 55 vinos para su nueva carta a bordo

miércoles 11 de febrero de 2026 , 09:30h

Tras varios meses de pruebas, en un minucioso proceso que ha contado con la evaluación de enólogos y con el feedback de los clientes de TAP Air Portugal, la aerolínea ha seleccionado los 55 vinos que conforman su nueva carta de vinos portugueses a bordo. El proceso se desarrolló en tres fases y recibió cerca de 1.300 propuestas.

A lo largo de 2026, TAP introducirá progresivamente esta nueva selección, que incluye 43 vinos para la Clase Business y 12 para la Clase Económica. En Business Class, los pasajeros podrán disfrutar de un vino blanco de Oporto, como bebida de bienvenida, además de 12 vinos tintos, 12 blancos, seis espumosos, seis vinos de Oporto y seis vinos de Moscatel de Setúbal.

La carta incluye referencias de nueve regiones vitivinícolas portuguesas diferentes, ofreciendo así una experiencia completa a bordo que refleja la diversidad vinícola del país. Las nuevas incorporaciones, organizadas en ocho categorías, se anunciarán cada dos meses.

Con más de 16 millones de pasajeros y más de mil vuelos semanales, la compañía aérea sirve a bordo cerca de medio millón de botellas de vino al año a sus clientes, reforzando así su compromiso con la cultura portuguesa mediante la selección de productores y variedades de distintas regiones del país.

Una experiencia que se eleva aún más para los amantes del enoturismo. El sistema de entretenimiento a bordo incorpora ahora una funcionalidad totalmente innovadora, convirtiendo a TAP en la primera aerolínea en integrar un mapa interactivo del universo del vino portugués, que permite a los pasajeros descubrir toda la oferta del país luso.

Cada cliente podrá explorar la riqueza cultural y turística de Portugal, con propuestas adaptadas a diferentes tipos de viajeros. Las experiencias de enoturismo aparecen señalizadas en el mapa y, mediante el escaneo de un código QR, es posible acceder directamente a la web del productor sin necesidad de conexión a internet a bordo, y disfrutar de la experiencia una vez en destino, incluso para los pasajeros que participan en el programa Portugal Stopover.

El programa Stopover permite a los clientes de TAP descubrir dos destinos por el precio de uno, con una escala gratuita en Lisboa o Oporto de hasta diez días, ya sea en el trayecto de ida o de vuelta, además de descuentos en más de 150 socios en todo el país, entre los que se incluyen experiencias de enoturismo.

La nueva carta de vinos de TAP complementa el programa Local Stars, cuyo objetivo es poner en valor los mejores productos nacionales a través de una región y un producto elaborados por un chef portugués. La propuesta gastronómica a bordo de los vuelos de TAP en Clase Ejecutiva cuenta con el talento de los chefs Ana Moura (Alentejo), Marco Almeida (Coímbra), Lídia Brás (Trás-os-Montes), Ricardo Luz (Algarve), Rita Magro (Oporto) y António Galapito (Negrais).