Iberia se suma de nuevo a San Valentín con sus tarjetas especiales

Llega San Valentín y para celebrarlo Iberia lanza un año más su tradicional tarjeta regalo con descuentos de hasta el 10% para sorprender a quien más quieres.

La promoción, válida entre el 9 y el 15 de febrero, permite personalizar la tarjeta para acompañarla de una dedicatoria especial.

El proceso de compra es sencillo….

Entrar en https://www.iberia.com/es/tarjeta-regalo , hacer clic en “Compra una tarjeta regalo” en el banner principal de la página y, después, elegir el importe del regalo, con los descuentos vigentes:

• La tarjeta por valor de 50 euros solo cuesta 47,5 euros.

• La de 100 euros se puede adquirir por 94 euros.

• La de 300 euros está disponible por 276 euros.

• Y la de 500 euros por 450 euros.

• Si el importe de la tarjeta es superior, se aplica el 10% a esa cifra.

Una vez elegida, el comprador puede imprimirla o enviarla por mail a la persona que recibirá el regalo.

La tarjeta tiene una validez de un año desde el momento de la compra, tanto para la adquisición de billetes como para volar. Podrán usarse una o más veces hasta agotar su importe. Cuando se haya elegido el destino y las fechas, los clientes solo tienen que canjear la tarjeta en la web de Iberia y disfrutar del viaje.

La promoción es válida para vuelos operados por Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum.

Con Iberia Express: descuentos hasta el 30%

Iberia Express ha lanzado en su web una promoción con hasta un 30% de descuento para volar entre Madrid y todos sus destinos, nacionales e internacionales. Los billetes pueden comprarse desde hoy hasta el domingo 15 de febrero para volar desde el 24 de febrero al 18 de junio.

Solo hay que pertenecer al Club Express, cuyo registro es totalmente gratuito en la web, para disfrutar de esta oferta.

Además, para celebrar San Valentín entre sus seguidores en Instagram, se realizará un sorteo de dos billetes de ida y vuelta a cualquiera de los destinos de la aerolínea. El ganador o ganadora podrá disfrutar de este viaje en la mejor compañía. Y, si vuelas entre el 14 y el 28 de febrero, hay un detalle a bordo muy especial diseñado para la ocasión: los pasajeros que pidan prosecco podrán acompañarlo con unos bombones Caja Roja de Nestlé.

Convertir regalos en Avios en Iberia Club Store

Además, en San Valentín puedes sumar avios para tus próximos viajes de una manera muy fácil. Solo hace falta entrar en Iberia Club Store y hacer una compra online en una de las 390 marcas que permiten conseguir avios.

Vuela al sudeste asiático con los mejores precios

Si buscas un flechazo de larga distancia, es el momento de descubrir Asia con una promoción especial en una decena de destinos. Gracias a nuestro acuerdo con Qatar Airlines y British Airways, hemos diseñado tarifas exclusivas para que este febrero el amor te lleve más lejos que nunca.

Desde el bullicio vibrante de Bangkok por 301 euros por trayecto desde Madrid al epicentro cultural de Melbourne por solo 601 en cabina Economy. También es posible volar a Maldivas por 328 euros y a Bali a partir de 397. Esos mismos destinos están disponibles en cabina Business desde 1.204 y 1.533 euros, respectivamente.

La promoción está activa a partir del 10 de febrero para los clientes de Iberia Plus y quienes tienen una cuenta en Iberia.com. Los vuelos pueden adquirirse hasta el 18 de febrero.

Destinos donde perderse

Roma

Desde la majestuosidad del Coliseo hasta la intimidad de sus pequeñas plazas escondidas, la capital italiana permite la oportunidad de vivir una propia "dolce vita".

La capital romana está conectada con Madrid a través de 43 frecuencias cada semana.

Viena

La ciudad que invita a retroceder en el tiempo mientras recorres los jardines del Palacio de Schönbrunn o disfrutas de un paseo en un tradicional carruaje por el casco antiguo. Viena es un escenario de novela del siglo XIX.

Iberia opera 21 frecuencias semanales desde Madrid.

Venecia

Con sus románticos canales y su atmósfera mágica, Venecia es el destino perfecto para celebrar San Valentín. En ella, se puede disfrutar de un paseo en góndola bajo los antiguos puentes o perderse en sus estrechas callejuelas llenas de encanto.

Para llegar hay 20 vuelos cada semana entre Madrid y Venecia.

París

París no necesita presentación, pero siempre logra sorprender. Es el destino donde el romance está en el aire. La Torre Eiffel iluminada y un paseo por las orillas del Sena al anochecer solo un par de horas de vuelo.

Iberia ofrece 10 frecuencias al día a los aeropuertos de París-Orly y Charles de Gaulle.

Buenos Aires

Si el amor tuviera un ritmo, sería el tango. Buenos Aires invita a sumergirse en la atmósfera de sus barrios: San Telmo, Palermo o Recoleta. Dejarse sorprender por su vida nocturna y por sus animadas calles.

Iberia vuela tres veces al día a la capital argentina desde Madrid.