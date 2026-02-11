El Día Mundial del Píster cumple su quinta edición para homenajear la seguridad en las montañas

miércoles 11 de febrero de 2026 , 08:00h

Ski Patrol Day (ISPD), una jornada dedicada a agradecer la labor esencial y a menudo invisible de los písters. La iniciativa, que cumple su quinta edición impulsada por Helly Hansen, se ha consolidado como un fenómeno global bajo el hashtag #skipatrolday, uniendo a esquiadores y profesionales de Europa y América en un reconocimiento compartido a estos "héroes anónimos" de la nieve.

Esta iniciativa global reconoce la labor esencial de estos "héroes anónimos" que garantizan la seguridad y operatividad de las estaciones de montaña. Son los primeros en inspeccionar las pistas, marcar las zonas inseguras que necesitan actuación, velar por el buen comportamiento de los esquiadores, atender a accidentados, inspeccionar o directamente dinamitar las zonas con riesgo de aludes para asegurar la montaña y de garantizar que no queda nadie cuando se cierra la estación de esquí.

A todos ellos, aficionados al esquí de múltiples estaciones de América, Canadá y Europa rinden un especial homenaje a los písters hasta el próximo martes 10 de febrero para agradecer el trabajo que hacen estos profesionales del esquí para que todos podemos esquiar con total seguridad.

Desde su creación en 2022, Helly Hansen se ha asociado con casi 50 estaciones de esquí en Europa y Norteamérica para fomentar el reconocimiento de estos profesionales. El ISPD invita a los entusiastas del deporte a mostrar su apoyo mediante mensajes en redes sociales y participando en activaciones presenciales en diversos centros de esquí.

Compromiso con la seguridad y el bienestar

Más allá del homenaje, Helly Hansen reafirma su compromiso social donando el 5% de todas las ventas netas realizadas el 10 de febrero (tanto en su tienda online como en puntos de venta seleccionados) a organizaciones internacionales de písters. Entre los beneficiarios se incluyen la Fédération Internationale des Patrouilles de Ski (FIPS) y la Canadian Ski Patrol. Estos fondos se destinan a programas de:

Seguridad en avalanchas y rescate.

Salud mental para el personal de primera intervención.

Gestión y respuesta ante lesiones graves.

Participa con el hashtag #skipatrolday

Helly Hansen anima a todos los esquiadores y snowboarders a unirse a la celebración utilizando el hashtag #skipatrolday y etiquetando a @hellyhansen. La compañía noruega que equipa a más de 55.000 profesionales de la montaña que viven y trabajan en los entornos más duros del planeta también ha animado a las estaciones de esquí que equipan a sus profesionales de la nieve a que se unan a la celebración.

En este sentido, las estaciones del grupo FGC como La Molina, Boí Taüll, Vallter 2.000, Vall de Núria, Espot i Port Ainé apoyarán la celebración ya desde el sábado animando a todos los esquiadores que se unan a esta celebración. En Les Arcs, en los Alpes Franceses (Francia), Helly Hansen instal·lará un stand informativo junto a los písters en el que se realizarán diferentes talleres de seguridad con tecnología RECCO y la oportunidad de participar en el sorteo de una equipación completa de esquí.

Desde Vail a Oslo

En Vail (Colorado, USA) organizan un ‘Dine with the Dogs’ que se celebró el domingo 8 de febrero, un encuentro exclusivo con los Ski Patrollers de la mítica estación y sus unidades caninas de rescate. Los asistentes pudieron conocer cómo trabajan estos perros especializados en avalanchas para mantener la seguridad en la montaña.

También en la Sun Peaks Resort, Columbia Británica (Canadá), organizaron el sábado 7 de febrero una sesión práctica junto al equipo de Seguridad en la Nieve de la estación para aprender sobre el tránsito seguro en terrenos backcountry, identificación de riesgos comunes y técnicas de prevención de accidentes.

Finalmente, el10 de febrero, en la tienda Helly Hansen Karl Johan, en Oslo (Noruega), realizaron un evento educativo donde písters experimentados compartirán conocimientos profundos sobre seguridad dentro y fuera de las pistas. Los asistentes podrán disfrutar de un refrigerio y acceder a ofertas exclusivas en productos Helly Hansen.