Madrid se sitúa entre las cinco mejores ciudades del mundo

martes 18 de noviembre de 2025 , 09:15h

El informe, elaborado por la consultora internacional Resonance con la compañía de investigación Ipsos, se basa en una encuesta a 21.000 personas en 30 países

El informe ‘World’s Best Cities 2026’, elaborado por la consultora internacional Resonance en colaboración con la compañía de investigación de mercado Ipsos, ha situado a Madrid en el quinto lugar de las mejores ciudades del mundo, mejorando dos posiciones respecto al informe del año pasado.

Con este resultado, la capital española se coloca entre las cinco primeras junto con Londres, Nueva York, París y Tokio y por delante de Singapur, Roma, Dubái, Berlín y Barcelona.

Según la consultora, el posicionamiento de Madrid responde a un conjunto de factores que demuestran la profundidad del proceso de transformación urbana que vive la ciudad y su capacidad para atraer inversión, talento y turismo internacional.

Sostenibilidad, grandes intervenciones urbanas, dinamismo cultural y conectividad

El informe destaca la apuesta sostenible y de renaturalización urbana, con proyectos como el Bosque Metropolitano, llamado a convertirse en el mayor cinturón forestal metropolitano de Europa con más de 450.000 nuevos árboles y un anillo verde de 75 kilómetros; el parque de Santander o la extensión de la red bicimad. También valora el impulso a la movilidad sostenible, con una de las flotas de autobuses eléctricos más extensas de Europa.

El informe señala, asimismo, el impacto de Madrid Nuevo Norte, “la apuesta más ambiciosa de la ciudad”, en palabras de Maíllo, que transformará 570 acres de antiguos suelos ferroviarios en el mayor proyecto de regeneración urbana de Europa, con 10.500 viviendas, millones de metros cuadrados de oficinas y la futura nueva estación de Chamartín como gran nodo continental de transporte. Este eje posiciona a Madrid como un destino de referencia para empresas tecnológicas y financieras, reforzado por el buen desempeño en el indicador de atracción educativa.

En el ámbito cultural, Resonance subraya el dinamismo de Madrid como uno de sus grandes valores diferenciales. La ciudad cuenta entre sus tesoros con la Galería de las Colecciones Reales, el renacimiento de espacios de barrio como Cines Embajadores, la expansión de iniciativas en Matadero Madrid, CaixaForum y la consolidación del polo cultural de Carabanchel.

La hotelería y la conectividad aérea también son claves en el ascenso experimentado por Madrid en el ranking, con la presencia de nuevos hoteles en zonas como la Gran Vía o Chamberí y la próxima ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que permitirá alcanzar una capacidad de 90 millones de pasajeros y que reforzará el papel de la ciudad como hub aeroportuario del sur de Europa.

La metodología del informe de World’s Best Cities se basa en el análisis de la percepción pública de las ciudades con una encuesta a 21.000 ciudadanos de 30 países, así como una serie de factores, entre los que destacan el atractivo de las ciudades para atraer talento, el gasto internacional de los visitantes y la capacidad para dinamizar la economía. Los resultados se han agrupado en tres variables principales: habitabilidad, amabilidad y prosperidad de las ciudades.

Madrid, una ciudad reconocida internacionalmente

Además de su posición entre las cinco mejores ciudades del mundo en el informe ‘World’s Best Cities 2026’, Madrid se ha situado como el segundo destino urbano más atractivo del planeta, según Euromonitor; la octava mejor ciudad-destino global en el ‘Barómetro de Ciudades Destino 2025’ de Saffron, un estudio que evalúa los mejores destinos del mundo de acuerdo con las experiencias que son capaces de generar, y la quinta mejor ciudad del mundo para el deporte según Burson Sports 2025.