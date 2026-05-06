Georgina Rey nos invita a un café…

miércoles 06 de mayo de 2026 , 08:00h

La artista argentina, afincada en España, Georgina Rey, recorrerá espacios no convencionales de Madrid con "El insomnio de Goethe ¿Por qué las cabras están locas?", una performance site-specific donde el café es el hilo conductor. La experiencia sensorial que ha creado Rey mezcla confesiones personales con la historia del café

La obra ya ha pasado por Buenos Aires (Casa Vivero, Sala Apacheta, Teatro Picadero), el Festival Conexión Buenos Aires-Madrid 2025 y la Sala de los Balcones de Teatro del Barrio.

Durante mayo y junio, cada experiencia para unas 25 personas habrá que buscarla por los diferentes barrios de Madrid. Librerías, una joyería, tiendas vintages, un ambigú, galerías de arte… servirán para descubrir el secreto mejor guardado…

Durante la obra, una actriz devenida camarera, ante la ausencia de su jefe, transforma una degustación de café de especialidad en una invitación a tomar un café juntas. Poco a poco irá dando paso a un relato vívido, lúdico, emotivo, íntimo en el que irá entrelazando su historia personal con el universo del café, desde aristas como arte, religión, género, prohibiciones, esclavitud y erotismo, al tiempo que prepara el tradicional brebaje.

El título de la performance nombra a Goethe, que al igual que muchos otros artistas, mantuvo una relación profunda con el café, bebiéndolo en grandes cantidades. En 1819, Friedlieb Ferdinand Runge, un químico alemán y amigo del autor, aisló por primera vez la cafeína relativamente pura a petición de Johann Wolfgang von Goethe.

Y “¿Por qué las cabras están locas?” hace referencia a la leyenda del pastor Kaldi, quien descubrió el café cuando sus cabras aumentaban su vitalidad y actuaban de forma extraña tras comer frutos rojos de un arbusto, comportándose como "cabras locas".

El café, es la segunda bebida más consumida del planeta, el vasodilatador natural, “el diablo”, “lo prohibido”, y al mismo tiempo es el lugar de encuentro por excelencia. Preparar el café será una excusa perfecta para crear juntas una experiencia extraordinaria, sensorial y colectiva, en la que el humor y la emoción son herramientas fundamentales. Volverás a tomar un café por primera vez…

Quién es Georgina Rey

Actriz y productora teatral con más de 25 años de trayectoria en Argentina y España. Licenciada en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, se estableció en Madrid en 2018, donde continúa desarrollando proyectos que combinan teatro de texto, performance, creación escénica y audiovisuales.

Actualmente se encuentra en proceso de creación del primer montaje de la Compañía Sueños Lúcidos junto a Jesús Diaz Morcillo, con quien trabajó en “Mori(r) de amor”, entre otros. Ha participado en producciones y montajes como “Las trágicas payasas de Shakespeare” y “El coloquio de las perras”, así como performances en espacios como el Museo Reina Sofía (“30M/Bosquejo de alturas”) y Casa América (“Una muñeca vestida de azul”). Su unipersonal “Abre su rosal”, inspirado en “Yerma”, fue presentado en festivales de Granada, Roma, París, Madrid y Buenos Aires.