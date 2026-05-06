OPPO lanza la convocatoria de los Photography Awards 2026 con nueva categoría Super Vídeo

miércoles 06 de mayo de 2026 , 08:45h

OPPO ha lanzado la convocatoria de los OPPO Photography Awards 2026, una nueva edición de la competición anual que ofrece un escenario global para que los fotógrafos con smartphone muestren perspectivas diversas a través de la narración visual.

Basándose en el tema del año pasado "Super Every Moment", la edición de este año estrena una nueva categoría de Super Video además de ofrecer programas de apoyo ampliados que ofrecen a los creadores más visibilidad y soporte profesional. La competición de este año repartirá un total de 76.500 dólares distribuidos entre las distintas categorías de premios.

«En los últimos cuatro años, los OPPO Photography Awards se han convertido en una plataforma global que impulsa a creadores de contenido con smartphone de todo el mundo para expresar su inspiración con toda facilidad gracias a las potentes capacidades de imagen de OPPO», dijo Ling Liu, CMO en el mercado internacional de OPPO. «Apoyar a los jóvenes creadores siempre ha sido esencial en los Premios, y este año estamos yendo más allá creando más oportunidades para que la próxima generación sea vista, apoyada y reconocida. Los usuarios de smartphones siempre han adoptado el vídeo como una herramienta poderosa para la narración móvil, y a través de nuestras avanzadas tecnologías de imagen y la colaboración a largo plazo con Hasselblad, esperamos impulsar a más creadores en todo el mundo para contar historias ricas y auténticas con sus dispositivos móviles».

Nuevas categorías celebran nuevas posibilidades en la imagen móvil

Los OPPO Photography Awards 2026 estrenan dos nuevas categorías—Super Video y Super Zoom—como parte de una programación actualizada de seis categorías que también incluye Journey, Me, Live y Snap.

La categoría Super Video, primera dedicada a vídeo en la historia de los OPPO Photography Awards, pretende destacar la creciente influencia del vídeo junto con la fotografía como un medio distintivo para la narración móvil. Con el reconocimiento de que los momentos significativos de la vida ocurren no solo en fotogramas estáticos, sino también en el movimiento dinámico y en las emociones que se despliegan entre ellos, OPPO impulsa a narradores de todos los ámbitos para capturar este movimiento gracias a las últimas innovaciones en videografía móvil. Basándose en su larga trayectoria en el ámbito del vídeo, la compañía sigue ofreciendo prestaciones líderes en el sector en toda su gama de productos, lo que permite tanto a los aficionados como a los profesionales disfrutar plenamente de la diversión de crear.

Más allá de ofrecer tecnología de vanguardia, OPPO está igualmente comprometida con mejorar la forma en que se comparten estas creaciones. OPPO y Meta colaboran estrechamente para optimizar la experiencia de publicar vídeos en Instagram. Los usuarios de OPPO Find X9 Ultra ahora pueden lograr una calidad de vídeo casi sin pérdidas, desde la captura hasta la publicación. Los vídeos compartidos en Instagram mantienen una calidad prácticamente indistinguible de la original, cumpliendo los más altos estándares de la industria y asegurando que cada momento compartido se mantenga fiel a la creación original. Esto refleja el enfoque continuo de OPPO en la optimización de todo el ciclo creativo para ofrecer una experiencia de usuario verdaderamente fluida.

La otra nueva categoría de este año, Super Zoom, busca explorar el potencial creativo que posibilita la inversión a largo plazo de OPPO en tecnología avanzada de zoom para telescopios. Al ampliar los límites de la imagen móvil, OPPO ha acercado más que nunca las capacidades de zoom de los smartphones a las de las cámaras independientes tradicionales, lo que permite a los usuarios capturar detalles invisibles con precisión y explorar la belleza oculta de la vida desde perspectivas completamente nuevas.

Comprometido con el apoyo a jóvenes creadores

OPPO está comprometida con apoyar a los jóvenes talentos creativos y amplificar sus voces a nivel global. A través de los Premios 2026, este compromiso se lleva aún más allá con nuevos programas diseñados para potenciar el crecimiento a largo plazo de los creadores mediante la orientación profesional y el coaching.

En colaboración con Discovery Channel, OPPO ha lanzado el Programa de Aceleración de Cineastas, que ofrece a jóvenes creadores mentoría exclusiva de profesionales del sector. Los creadores que envíen vídeos a la categoría Super Video tendrán la oportunidad de ser invitados a producir un cortometraje con apoyo creativo integral y posibles oportunidades de emisión, junto con una subvención proporcionada por OPPO.

Abriendo caminos diversos para creadores en todo el mundo

Como parte de los esfuerzos para reconocer a un público más variado de creadores y ampliar la participación en los Premios, los OPPO Photography Awards 2026 ofrecen un programa de premios diverso que proporciona a los creadores más oportunidades para obtener visibilidad global y mostrar su trabajo en un escenario más amplio.

Además de los premios Oro, Plata y Bronce disponibles en la competición principal, los participantes también pueden obtener reconocimientos e incentivos mediante Menciones Honoríficas, Premios Regionales y los Premios del Público. En total se ofrecen 38 premios o reconocimientos diferentes que reconocen a creadores destacados en todas las categorías, con un fondo de premios total de 76.500 dólares.

El jurado del año también reúne a reconocidos profesionales de la industria tanto de la fotografía como de la cinematografía, entre ellos los Hasselblad Masters Tina Signesdottir Hult y Wang Jianjun; Vikram Channa, vicepresidente, co-líder y jefe editorial en Warner Bros. Discovery; Zhu Jiong, profesor en la Escuela de Medios Visuales y Comunicación de la Academia de Cine de Pekín; Pete Lau, vicepresidente Senior y director de Producto en OPPO; y Joy Cheng, directora de Cognición Imaginaria en OPPO.