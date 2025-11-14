Experiencias exclusivas y festivas por Navidad en Madrid con Gran Meliá

viernes 14 de noviembre de 2025 , 08:30h

Gran Meliá celebra la llegada de la Navidad en Madrid con una programación que transforma sus hoteles Palacio de los Duques y Fénix en auténticos escenarios festivos. Experiencias gastronómicas, música en directo y propuestas familiares se combinan en un homenaje a la tradición y la excelencia, invitando a descubrir la esencia más cálida de estas fechas.

Este año, los hoteles Gran Meliá de Madrid colaboran con la artista Nuria Riaza, reforzando su compromiso con la artesanía. Riaza es una reconocida artista visual e ilustradora española, cuyo estilo singular fusiona técnicas tradicionales con una estética contemporánea. Su obra se distingue por el uso de bordados en hilo dorado y materiales como cerámica y fibras naturales. Sus obras son elementos son inspiración para la identidad navideña de los hoteles en esta temporada, donde cada detalle refleja la fusión de tradición, creatividad y elegancia contemporánea, transformando la experiencia navideña en un recorrido sensorial.

Palacio de los Duques Gran Meliá

En Palacio de los Duques Gran Meliá, un oasis sofisticado y atemporal que invita a descubrir el Madrid más castizo desde la elegancia y el bienestar, el espíritu festivo impregna cada rincón del hotel con un exclusivo concierto de coro góspel que llenará de emoción las tardes más especiales acompañado de merienda navideña, pensada para disfrutar de los sabores más dulces.

Del 5 al 27 de diciembre, todos los viernes y sábados, el hotel se llenará de armonía y espíritu festivo con una nueva edición de sus esperados conciertos de Coro Góspel de Palacio. Con dos pases diarios, a las 18:00h y 20:00h, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia única en la que la emoción, la música y la magia de la Navidad se funden en un escenario incomparable en pleno corazón de Madrid. La merienda correrá a cargo de Luna & Wanda, la prestigiosa pastelería artesanal madrileña que captura la calidez y la dulzura más auténtica de la Navidad que ofrecerá una exclusiva tarta de queso y plátano caramelizado flambeado con ron, sobre una delicada base de galleta de mantequilla, jengibre y canela. Está creada específicamente para probar en esta merienda tan especial.

Como gran novedad este año, el 27 de diciembre a las 18:00h se celebrará un pase infantil especial, pensado para que los más pequeños también puedan vivir la ilusión navideña a través de las potentes voces góspel. La cita incluirá además una merienda navideña con churros de San Ginés con chocolate caliente, especialmente diseñada para la ocasión.

En Gran Meliá no hay dos Navidades iguales, pero siempre permanece la forma en la que se elige celebrarla. Este año ofrecerán dos propuestas para celebrar las fechas más señaladas de las festividades. La Gala de Nochebuena contará con un aperitivo de bienvenida seguido de una cena de gala con música en directo, mientras que la Gala de Nochevieja suma a su programación la celebración de Año nuevo con uvas de la suerte acompañado de barra libre y un dj set para seguir celebrando toda la noche.

Menú Gala Nochebuena

El menú pensado para la cena de Nochebuena comienza con un tartar de gamba roja acompañado de caviar Royal Oscietra y lima sobre prensado crujiente de yuca, consomé de liliáceas con huevo de codorniz y tallos de puerros confitados. Como platos principales encontramos una suprema de lenguado sobre meunière de mantequilla tostada y ajo negro y un solomillo de Black Angus con salsa Périgord, guiso de setas colmenillas y marrón glacé sobre pan brioche. Para terminar: turrón, chocolate y nueces de Macadamia. El menú adulto será acompañado por una selección de vinos, además de contar con agua refrescos, cerveza y café e infusiones para finalizar.

En la variación para los más pequeños, los niños de hasta 12 años podrán degustar de una crema tibia de setas, el solomillo de Black Angus y el postre de los adultos.

Menú Gala Nochevieja

Para fin de año, han ideado otra propuesta culinaria con una inspiración más festiva a la par que sofisticada. Este menú comienza con un bikini frío de bogavante y txangurro con mayonesa cítrica y jamón ibérico de bellota sobre coca fina de miel de encina y romero como entrantes. Tras ello, comienzan los platos principales comenzando con un fondo marino con carpaccio de carabineros, quisquillas, vieiras y percebes; espárrago blanco con toffee de coliflor asada y cerezas confitadas y lingote de costilla Wagyu acompañado de patatas confitadas con salteado de rebozuelos y guisantes lágrima. Para culminar, un semifrío de chocolate blanco, lima y pimienta rosa. Este menú, también contará con una selección de vinos, agua refrescos, cerveza y café e infusiones.

Los más pequeños de la casa tendrán de entrante el espárrago blanco con toffee de ibérico y gamba roja, como plato principal el lingote de costilla Wagyu y el mismo postre que el menú adulto.

Hotel Fénix Gran Meliá

Hotel Fénix la Navidad se vive en familia llenando cada rincón. Este año, la plaza Margaret Thatcher se suma al tradicional mercado navideño de la plaza de Colón, ampliando uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Este nuevo espacio se ilumina con destellos festivos y acoge casetas gastronómicas y de ocio, invitando a disfrutar de la esencia cultural y navideña que rodea la entrada al restaurante Balmoral.

La terraza de Balmoral se transformará en un escenario invernal único con una gran estructura en su entrada, que evoca los picos de hielo y da la bienvenida a un espacio concebido para celebrar y compartir. La terraza será un lugar donde la tradición y fantasía se encuentren. Los más pequeños disfrutarán de churros de San Ginés, palomitas dulces y de la ilusión de enviar sus cartas a los Reyes Magos en un buzón navideño, o de escribir postales para sus seres queridos, mientras los adultos se sumergen en un ambiente sereno que invita a reconectar con la magia de la temporada.

Además, el Hotel Fénix tendrá una especial acción el día de la Cabalgata de los Reyes Magos. Desde la terraza de Aduana, se podrá disfrutar del desfile brindando y compartiendo la tradicional merienda de Roscón de Reyes, acompañada de bebida caliente y una copa de cava, mientras las luces y la ilusión iluminan el cielo de la ciudad.

El mercadillo tendrá entrada gratuita para todos los visitantes con cuatro casetas. Y en Balmoral, habrá diferentes meriendas para disfrutar en familia como un cubo de palomitas con refresco, churros de San Ginés con chocolate caliente también por, y la merienda especial de Reyes en Aduana (5 de enero), que incluye vistas a la cabalgata, roscón, bebida caliente y copa de cava.

Hotel Fénix, como parte de Gran Meliá también celebran “Una Navidad Muy Nuestra”, y ponen a disposición del público el evento de Gala de Nochebuena, comida de Navidad y Gala de Nochevieja.

Menú Gala Nochebuena

Una cena de gala, con música en directo. El menú comenzará con una ensalada tibia de gamba roja y vieiras sobre escabeche ligero de naranja. Como plato principal un solomillo de Black Angus acompañado de salsa Périgord, guiso de setas colmenillas y foie, sobre plan brioche. De postre turrón, chocolate y nueces de Macadamia. Los niños podrán disfrutar del mismo menú con pequeñas variaciones.

Menú Comida de Navidad

Para el 25 de diciembre se ha planteado un menú que comienza con dos entrantes: selección de croquetitas castizas con ensaladilla cremosa con ventresca de atún y gildas y consomé de marisco y pescado. El plato principal constará de cochinillo crujiente con patatas confitadas y verduras de temporada. Y como colofón el tradicional tronco navideño de postre. Para el menú de los más pequeños comenzará con las croquetitas castizas con ensaladilla cremosa con ventresca de atún, calamarcitos frescos a la andaluza. Le seguirá un filete de solomillo de ternera con verduritas y puré de patata y el mismo postre: tronco navideño.

Menú Gala Nochevieja

Para celebrar el cambio de año, proponen una velada con una programación festiva. Se comenzará con un aperitivo de bienvenida, continuando con una cena de gala con música en directo, seguido de la celebración de Fin de año con uvas de la suerte y poniendo el broche de oro con dos copas en Balmoral y DJ set.

Para abrir boca empiezan con un bikini frío de gamba roja y vieiras con emulsión de mascarpone y trufa, además de jamón ibérico de bellota sobre coca fina de miel de encina y romero. Como platos principales, carpaccio de carabineros, quisquillas, vieiras y percebes; espárrago blanco con caramelo de ibérico, quisquillas y caviar; lenguado salvaje con toffee de coliflor, cerezas y meunière tostada con ajos negros y lingote de costilla Wagyu acompañado de patatas confitadas con salteado de rebozuelos y guisantes lágrima. Para terminar, habrá un semifrío de chocolate blanco y lima. Todo ello acompañado por una armonía de vinos.

Para los niños, el menú lo formarán espárrago blanco con toffee de ibérico como entrante, lingote de costilla Wagyu de principal y semifrío de chocolate y lima de poste.